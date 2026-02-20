「安野モヨコが描く男じゃん」とSNSで話題！“モヨコ男子”こと名古屋山三郎が出演する歌舞伎×オペラ公演『KABUKI×パリアッチ』が渋谷で3月開催

「安野モヨコが描く男じゃん」とSNSで話題！“モヨコ男子”こと名古屋山三郎が出演する歌舞伎×オペラ公演『KABUKI×パリアッチ』が渋谷で3月開催