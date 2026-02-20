「安野モヨコが描く男じゃん」とSNSで話題！“モヨコ男子”こと名古屋山三郎が出演する歌舞伎×オペラ公演『KABUKI×パリアッチ』が渋谷で3月開催
「安野モヨコが描く男じゃん」--XやTikTokで、ある歌舞伎役者のビジュアルに熱い視線が集まっている。長いまつげに三白眼、色気をまとった所作。安野モヨコ作品の登場人物がそのまま現実に現れたかのようだとバズを起こしているのが、名古屋のカブキカフェ「ナゴヤ座」の座長・名古屋山三郎(なごやさんざぶろう)さんだ。
【写真】SNSで“モヨコ男子”と話題の名古屋山三郎さん
そんな今注目の“モヨコ男子”こと名古屋さんが出演する公演が、2026年3月7日(土)・8日(日)に東京・渋谷で開催される。その名も、イマーシブオペラ『KABUKI×パリアッチ』。歌舞伎とイタリア・オペラを融合させた、全く新しいスタイルの芸術体験となる。
■「かっこいい」「これは中毒性が高い…！」--SNSが騒然となった“モヨコ男子”の正体
TikTokやXでその姿が拡散されると、「本当実写版」「色気やばすぎ」といった声が続出。本人もXで「ありがたいね。もっとたくさんの人に知ってもらえますように。毎週ナゴヤ座にいるよ。遊びにおいで。おれにも負けないかっこいいヤツいっぱいいるよ」と反応しており、この飾らない言葉がまた新たなファンを呼んでいる。
名古屋さんは13歳から演劇を始め、ミュージカルや時代劇など幅広く活動してきた。2016年に名古屋市西区の円頓寺商店街にカブキカフェ「ナゴヤ座」を立ち上げ、専属の一座「名古屋山三郎一座」の座長として毎週ナゴヤカブキを上演。外部の作品にも精力的に出演を続けている。
今回の『KABUKI×パリアッチ』では、劇中劇の歌舞伎パートで「助六」役を演じる。普段は名古屋でしか見られないその舞台姿を、東京で目にできる貴重なチャンスとなる。
■イマーシブオペラ『KABUKI×パリアッチ』は客席に座らない。物語の中を“歩く”新感覚の観劇体験
本公演最大の特徴は「イマーシブ(没入型)」であること。客席に座って鑑賞する従来のスタイルとは異なり、観客自身が演者を追って境内を移動しながら、物語の進行に合わせて異なる場面を体験していく。「現実」と「幻想」が交錯する空間で、まるで登場人物の一員になったかのような感覚を味わえるという。
■樋口達哉さん、高野百合絵さんといった日本を代表するオペラ歌手との豪華共演にも注目
名古屋山三郎さんと共演するのは、日本のオペラ界を代表する実力派たち。テノール歌手の樋口達哉さんが「カニオ(旅回り一座の座長)・意休」役、ソプラノ歌手の高野百合絵さんが「ネッダ(女優でカニオの妻)・揚巻」役を務める。演出はオペラからミュージカル、2.5次元舞台まで幅広く手がける田尾下哲さん。
■渋谷の鎮守・金王八幡宮が、まるごと舞台空間に変わる
会場となるのは、渋谷駅から徒歩圏内にある「金王八幡宮(こんのうはちまんぐう)」。千年以上の歴史を誇る渋谷の鎮守で、都会の喧騒のなかにありながら、一歩足を踏み入れると空気が変わる神聖な場所だ。この境内がまるごと舞台空間となり、イタリア・オペラの名作「パリアッチ(道化師)」と歌舞伎の代表作「助六」を融合させた物語が繰り広げられる。
ジャンルの垣根を軽やかに超えたこの座組は、伝統芸能やオペラになじみがなかった人にとって新しい扉を開くきっかけになりそうだ。なお、チケットの第1次販売分はすでに完売しており、現在は第2次販売分(各日1万5000円)が販売中。気になる人は早めにチェックしておきたい。
イマーシブオペラ『KABUKI×パリアッチ』
日程：2026年3月7日(土)・8日(日)
開演：13時
会場：金王八幡宮(東京都渋谷区渋谷3-5-12)
演出：田尾下哲
音楽監督・エレクトーン演奏：西岡奈津子
出演：樋口達哉、高野百合絵、小林大祐、高橋洋介、名古屋山三郎(ナゴヤ座)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
