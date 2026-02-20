ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー5』最新予告編映像が公開された。日本公開日が2026年7月3日に決定したことも発表されている。映像は、原点回帰を目指したような、シリーズの精神に立ち返るような内容となっている。

前作『トイ・ストーリー4』（2019）でウッディは仲間たちのもとを離れている。ジェシーたちは今も変わらずオモチャとして少女ボニーと過ごしているが、ある日ボニーは電子タブレットの「リリーパッド」を買い与えられ、夢中になってしまう。

すっかりお役御免となったオモチャたち。ボニーがトランシーバーでウッディに助けを求めると、ポンチョを纏って堂々の帰還を果たす。しかし……頭頂部の塗装が剥がれてハゲている。1995年のシリーズ第一作の公開から30年。オモチャも、我々も、歳をとった……。

“相棒”バス・ライトイヤーとも再会すると、1作目のクライマックスを思い出させるような、走り出す車にしがみつくシーンも。「あいつらのケンカ懐かしいなぁ」「まったくだ」。

『トイ・ストーリー5』は2026年7月3日、日本公開。