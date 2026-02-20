金獲得の韓国スノボ女子に渦巻く“嫉妬”　超高級タワマン育ち判明の17歳になぜか非難噴出「上級国民が獲っただけ」【冬季五輪】

金メダルを手にして、涙を浮かべて感動を生んだチェ・ガオン(C)Getty Images

国内で存在感が高まった17歳が思わぬ騒動に巻き込まれている。

ここ日本でも話題となるなど「時の人」となったのは、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプで金メダルを獲得した韓国の17歳、チェ・ガオン。アメリカ代表の“絶対女王”であるクロエ・キムを破り、韓国スキー・スノーボード史上初の金メダルをもたらしたヒロインは、母国内で「第2のキム・ヨナ」と騒がれるほどの熱狂を生んでいる。

【関連記事】「選手たちに謝るべきだ」スノボ女子の採点が物議 米レジェンドは怒り爆発「完全に台無し」「最悪のジャッジ」【冬季五輪】

快挙の余韻が冷めやらぬなか、彼女の生い立ちが注目を集め、思わぬトラブルを招いてしまっている。韓国メディア『CBS Nocutnews』によれば、チェ・ガオンが住むマンションの住人が快挙を称えて「レミアン・ワンペンタスの誇り 大韓民国最初の雪上金メダルを祝福します。レミアン・ワンペンタス住民一同」と記した横断幕を掲げたのだが、これが波紋を呼んだという。

というのも、同タワーマンションが韓国富裕層の象徴とも言えるソウルの高額物件地区においても屈指の新築ハイエンド・マンションだったためだ。同メディアは3LDK〜4LDK程度の敷地が約34億ウォン（約3億6000万円）で取引されている物件だと報じている。

これがSNSで拡散されると、チェ・ガオンの生い立ちが脚光を集める事態に発展。住民が良かれと思って掲げた横断幕も区役所への苦情が殺到したために「撤去された」という。同メディアは「一部の悪質なクレーマーが区役所に対して『高級マンションに住むような『金の匙』を持った人間の成功を誇示しているのか』と継続的に抗議を提起された」と報道。チェ・ガオンに向けられた中傷も悪化傾向にあるとした。