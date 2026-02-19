ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。快挙の興奮がいまだ冷めやらぬなか、日本スケート連盟は公式インスタグラムに「サプライズゲスト」として、1枚の画像を投稿。りくりゅうと一緒に写る人物と明かされたエピソードに、ファンから驚きの声が上がっている。

カメラ目線で笑顔を見せる3人。りくりゅうの表情は、どこか安堵している様子に見える。そんな2人とスーツ姿で一緒に写っているのは、北京五輪フィギュア団体銀メダリストで、2024年4月に競技引退を発表したアイスダンスの小松原美里さんだ。

この画像を日本スケート連盟が、公式インスタグラムに「三浦選手が、木原選手とペアを組みたいけどどうしよう、と迷っていた時に相談した相手が美里さんでした。龍一くんはとても優しくて良い人だから、絶対連絡した方がいいよ、と美里さんが背中を押してくれたことで、この奇跡的なペアが誕生しました」というエピソードを添えて公開すると、日本ファンの間で反響が広がっている。

「奇跡的なペアの立役者様さまですね」

「点と点が繋がって線になったんだね」

「縁結びの神様ですね」

「出逢いって素晴らしい」

「全て運命導かれていたんですね」

「金メダルのキューピット」

「そんな裏話があったんだー」

「幸運の女神様降臨」

「美里さん、ナイスアシスト」

「奇跡の出会いのキューピットになってくれて心から感謝しております」

「すべてのエピソードが泣ける」

「そうだったんだ」

りくりゅうペア結成へ、背中を押したサプライズゲストの姿に驚きや感謝の声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）