ファミリーレストラン「ココス」は3月3日から、一部を除く全国の店舗で「2026春グランドメニュー」をスタートします。

今回のメニュー改定では、食べ応えのある新作がいくつも登場しますが、なかでも注目なのが「満腹！オールスタープレート」（税込1309円）です。

ハンバーグに目玉焼き、海老フライ、カニクリームコロッケ、さらに新登場の「本気の唐揚げ」までを一皿に盛り合わせた、まさに鉄板メニューの“全部のせ”ともいえる一皿。思わず“大人のお子様ランチ”と呼びたくなる豪華さです。

今回は唐揚げにも力を入れており、塩麹や白醤油を使った特製だれに漬け込んだ鶏肉を、店内で衣をつけて揚げることで、ザクザク食感とジューシーさを両立。「本気の唐揚げ」（税込462円）として登場します。

デザートでは、食後にちょうどいいサイズの「カシスシャーベットとフルーツヨーグルトのミニパフェ」（税込495円）や、「マンゴーの杏仁豆腐」（税込319円）なども用意され、軽く甘いものを楽しみたい人にも嬉しいラインナップとなっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026021905.html