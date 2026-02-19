マクドナルド、“異色”のコラボ動画公開にネット困惑「僕は何を見せられているのだ!?」「わけがわからないよ」
日本マクドナルドの公式Xが18日、同日に販売開始された新スイーツ「クリームブリュレホットドーナツ」にちなみ、“異色”のコラボ動画を公開した。
【動画】ネット困惑…公開された“コラボ動画”
「大型コラボ第一弾」との紹介で公開された動画のタイトルは「霊夢と魔理沙とモチモチの木」。小学校の国語の教科書などでもおなじみの絵本『モチモチの木』（斎藤隆介・作／滝平二郎・絵 1971年）、「ゆっくり実況」でおなじみの『東方Project』の霊夢＆魔理沙、岡山県を中心に中国・四国・播磨地方で展開するドラッグストアチェーン「ザグザグ」とコラボし「クリームブリュレホットドーナツ」を紹介するシュールな約1分半の動画となっており、さらに「じさま」の声は声優・檜山修之が担当するという豪華さとなっている。
16日の投稿では、「クリームブリュレホットドーナツの食感を伝えるべく集結した奇跡のコラボ」とのコメントとともに、それぞれがシルエットで予告されていた。
フォロワーからは「いやなんぞこれ（岡山県民）」「僕は何を見せられているのだ!?」「わけがわからないよ」「小学生の頃の自分に言いたい 未来ではマクドナルドによってモチモチの木とゆっくりがコラボするよって」「インフルエンザだった時見た夢より意味不明だぞこの動画」「誰か教えてくれ……このコラボCMの意味を理解する方法を」「あの…ザグザグさんwww絶対に社長楽しんで許可出しただろwww」「コラボがカオスすぎるww」「なんて酷いコラボwいいぞもっとやれwww」「混ぜるな危険」など、さまざまな反響が寄せられている。
「クリームブリュレホットドーナツ」は、ザクザクのワッフルコーンとサクサクのフィアンティーヌを散りばめた、もちもち食感のドーナツ生地の中に、とろける甘いカスタードクリームを包んだ新作スイーツ。もっちりした生地とザクザク食感、なめらかなクリームのコントラストを楽しめる。キャラメル風味のドーナツ生地と、北海道産牛乳を使用したカスタードクリームが織りなす満足感たっぷりの味わいとなっている。
