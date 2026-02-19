¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜ¡¢NHK¤ËÊÂ¤ó¤À¡È15Ê¸»ú¡É¤Ë¾×·â¡Ö¹Í¤¨¤¿Êý¥¹¥´¤¤¡×¡¡ºäËÜ²Ö¿¥¤ËÁ÷¤ë¡Ö¿è¤Ê·×¤é¤¤¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¢NHK¤Î¥Æ¥ì¥ÓÍó¤ËÃíÌÜ
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤ÇºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¡¢19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Î½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤òÃæ·Ñ¤¹¤ëNHK¤¬Á÷¤Ã¤¿¡È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤ÎÄ«´©³Æ»æ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÍó¤Ë¡¢¿è¤Ê¥¨¡¼¥ë¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£20Æü¸áÁ°2»þ55Ê¬¤«¤é½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤òÃæ·Ñ¤¹¤ëNHK¤Î¥Æ¥ì¥ÓÍó¤Ë¤Ï¡¢L»ú·¿¤Ç¡ÖºäËÜ²Ö¿¥¾Ð´é¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤¿½ÄÆÉ¤ß¤Ç¡¢¸ÞÎØºÇ¸å¤Î³êÁö¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏX¤Ë¡ÖNHK¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬ÃÎ¤ì¤ë¡×¡ÖÄ«´©¤Ç¤ÎNHK¿è¤Ê·×¤é¤¤¡×¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖL»ú¤ËÆÉ¤à¤È¡Ä¡×¡Ö#¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¥¹¥´¤¤¡×¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¾Ò²ðÍó¤Ë¤Ï¡ÖºäÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¶¥µ»¿ÍÀ¸ ËÜÅö¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¤âÉ¹¾å¤Ë ²Ö¤òºé¤«¤»°¦¤Î»¾²Î¤È ¿¥¤ê¤Ê¤¹Èþ¤·¤¤Éñ¤¤¤ò¡×¤È¡¢ºäËÜ¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤òÉ½¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¶ç¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
