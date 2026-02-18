岩隈久志、松井稼頭央らレジェンドも集結…体験型イベントを3日間開催

Topps株式会社は18日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開催に合わせ、体験型イベント「TOPPS World Baseball Classic 2026 トレカ応援祭」を3月6日から8日までの3日間、ベルサール秋葉原にて開催すると発表した。元MLB選手によるトークショーや来場者へのカード配布に加え、ドジャース・大谷翔平投手の特別レアカード展示も行われる。

展示の目玉となるのは、大谷の超高額カードだ。カード史上最高額となる300万ドル（約4億6000万円）で落札された「2025 Topps Chrome 1/1 Autographed Gold Logoman Patch」が、現オーナーの協力により日本で初めて公開される。会場には日本人選手のレアカードやメモラビリアも並び、特別展示品全体の推定総額は約8億5000万円にものぼるという。

豪華なゲスト陣によるステージイベントも注目を集める。7日正午からは岩隈久志氏、8日正午からは松井稼頭央氏と五十嵐亮太氏が登壇。さらに、第2回WBC優勝メンバーである青木宣親氏も7日午後に登場予定となっている。世界を知るレジェンドたちが、WBCでの思い出やメジャーの舞台での挑戦について語るスペシャルトークショーが実施される見込みだ。

会場内では、ファンが楽しめる体験型コンテンツも充実している。自分だけのスポーツトレーディングカードが作れるフォトブース「Make Your Own Card」が設置されるほか、Toppsカードの開封企画や来場者へのカード配布も予定されている。また、特設カウンターでは「2026 Topps Baseball Series 1」の販売や、限定商品「Topps NOW」のプレオーダー受付も行われる。

Toppsは1938年にアメリカで設立されたトレーディングカードのグローバルリーダーで、今年はベースボールカード製造開始から75周年を迎える。2024年には大谷と長期独占契約を締結し、直筆サインカードなど特別なアイテムを展開してきた。WBC東京ラウンドの開催に合わせて行われる今回のイベントは、カードに刻まれたストーリーを通じて野球の歴史と熱狂を多角的に発信する、ファン垂涎の機会となりそうだ。（Full-Count編集部）