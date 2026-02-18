【ハリー・ポッター マホウドコロ 東京駅店】 2月19日 オープン

「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」のオフィシャルグッズを扱うショップ「ハリー・ポッター マホウドコロ 東京駅店」が2月19日にオープンする。場所は東京駅一番街にある「東京キャラクターストリート」。オープン直前の店舗を撮影できたので、本稿ではその様子をご紹介する。

「ハリー・ポッター マホウドコロ」は、「ちょっと身近な魔法界」をコンセプトに、日本の四季に合わせたさまざまな商品を展開するグッズショップ。日本国内では現在名古屋の栄公園店、横浜のランドマークプラザ店の2店舗がオープンしており、今回東京駅店が新たに加わる形となる。

ハリー・ポッター マホウドコロ 東京駅店

店頭のフォトスポット

東京駅店の店頭にはホグワーツ特急にちなんだ商品が並んでいるほか、逆回転時計や9と3/4番線のフォトスポットも登場。映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の公開25周年にちなんだ装飾もあり、映画の世界観を味わえる空間に仕上がっている。

オープン直後の目玉となるのは、先行販売品となる「ファンタスティック・ビースト」の「コワルスキーベーカリー」をイメージした商品3種。それぞれ巾着スクエアトートバッグ（3,960円）、巾着袋（1,650円）、リバーシブルポーチ（3,740円）で、他店舗では3月6日より販売となるものだ。

「コワルスキーベーカリー」のグッズシリーズより3商品が先行販売される

ファンタスティック・ビースト コワルスキーベーカリー リバーシブルポーチ 3,740円

ファンタスティック・ビースト コワルスキーベーカリー 巾着袋 1,650円

ファンタスティック・ビースト コワルスキーベーカリー 巾着スクエアトートバッグ 3,960円

また購入特典として、8,800円以上購入でホグワーツ急行がデザインされたエコバッグがプレゼントされる。なくなり次第終了となる特典のため、欲しい方は機会を逃さないようにしたい。また店内購入者全員に25周年限定デザインのスタンプ台紙、3,300円以上購入で「ステッカー(全8種・非売品)」がひとつプレゼントされる。

このほか、魔法薬学の大鍋をモチーフとした加湿器（8,800円）や、東京駅店限定の「9と3/4番線」ステッカー（550円）、ベビーニフラーのカプセルトイ（1回1,000円）など、オリジナルグッズを含む様々な商品が並んでいる。本稿では店内のグッズ写真を撮り下ろしで掲載しているので、ぜひ購入の参考にしていただきたい。

オリジナルエコバッグ（購入特典）

ステッカー（全8種・購入特典）

25周年限定デザイン スタンプ台紙

ハリー・ポッター 大鍋加湿器 8,800円

東京駅店限定ステッカー（9と3/4番線） 550円

カプセルトイ「ベビーニフラー」のお気に入り 1回1,000円

【その他グッズ】

All characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR.(s26)