若槻千夏、乙女な悩みを持っていた過去 娘からの辛辣な一言に苦笑い「『若槻千夏のYouTubeって想像つくよね』と言われた」
タレントの若槻千夏が18日、都内で行われたハチ食品の『2026年春夏向け新商品発表会』に参加した。
【写真】美味しそう…大きく口をあけてカレーを頬張る若槻千夏
若槻は同社の製品を愛用しているそうで「たらこパスタのソースがお気に入り」とアピールした。「うちの飼っていた犬が『ハチ』で。親近感も感じる」とも話した。イベントでは新商品の『THE HACHI 国産和牛と淡路島産玉ねぎのビーフカレー』を試食。「お店ですね」とうなっていた。
カレーにまつわる恋のエピソードというトークのお題が。若槻は「デートの食事って若い時、恥ずかしくなかったですか？女子の誰しもが通る道なんですけど。（口を大きく開ける）ハンバーガーとか食べられないんですよ。デートで『何食べたい？』と言われたら小さく巻いて食べられるので必ず『パスタ』と言ってました。食べてるところを見られたくないので、そういう意味でデート食といえばパスタ、イタリアンだと思っていた」と振り返る。それもあり、カレーを食べる機会が少なかったが「妊娠したら食が変わりまして。無性にカレーが食べたくなって。一人でもカレーを食べるぐらいカレー好きになりました」と明かしていた。
また、春から始めたいことも。「私、動画の編集を勉強し始めまして。自分の動画にテロップを入れたり、結構楽しくできるなって気づいて。効果音を入れたり、『どんどん編集できるかも』と自信になって。そうするとYouTubeがやりたくなる。私、YouTubeやってないんですよ。なので、中学生の娘に『ママがYouTubeやったらどうする？』と言ったら『なんかさ、若槻千夏のYouTubeって想像つくよね』と言われて…。『その想像を超える自信があるんだったらやれば？』と言われて緊張しちゃいました（笑）」と苦笑いで告白。そして「なので春は、とにかく新しい自分を子供に見せる」と宣言していた。
ハチ食品は、1845年（弘化2年）に薬種問屋として創業。1905年に国産初のカレー粉を製造したカレー粉のパイオニア。「食を通じて社会に貢献する」を理念に、カレー粉、カレールウ、レトルトカレー、パスタソース、スパイスなどを展開している。
新商品は旅行雑誌『るるぶ』とコラボしたレトルトカレー3種（『名古屋 味噌煮込みビーフカレー』、『徳島 阿波尾鶏のトマトバターカレー』、『沖縄 石垣宮古 美ら海甘旨カレー』）などを発表した。
【写真】美味しそう…大きく口をあけてカレーを頬張る若槻千夏
若槻は同社の製品を愛用しているそうで「たらこパスタのソースがお気に入り」とアピールした。「うちの飼っていた犬が『ハチ』で。親近感も感じる」とも話した。イベントでは新商品の『THE HACHI 国産和牛と淡路島産玉ねぎのビーフカレー』を試食。「お店ですね」とうなっていた。
カレーにまつわる恋のエピソードというトークのお題が。若槻は「デートの食事って若い時、恥ずかしくなかったですか？女子の誰しもが通る道なんですけど。（口を大きく開ける）ハンバーガーとか食べられないんですよ。デートで『何食べたい？』と言われたら小さく巻いて食べられるので必ず『パスタ』と言ってました。食べてるところを見られたくないので、そういう意味でデート食といえばパスタ、イタリアンだと思っていた」と振り返る。それもあり、カレーを食べる機会が少なかったが「妊娠したら食が変わりまして。無性にカレーが食べたくなって。一人でもカレーを食べるぐらいカレー好きになりました」と明かしていた。
ハチ食品は、1845年（弘化2年）に薬種問屋として創業。1905年に国産初のカレー粉を製造したカレー粉のパイオニア。「食を通じて社会に貢献する」を理念に、カレー粉、カレールウ、レトルトカレー、パスタソース、スパイスなどを展開している。
新商品は旅行雑誌『るるぶ』とコラボしたレトルトカレー3種（『名古屋 味噌煮込みビーフカレー』、『徳島 阿波尾鶏のトマトバターカレー』、『沖縄 石垣宮古 美ら海甘旨カレー』）などを発表した。