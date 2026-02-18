第1子妊娠発表のみちょぱ、子どもの“呼び名”明かす お腹に手を添え声かける様子公開
【モデルプレス＝2026/02/18】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が2月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。お腹の中の子どもへ優しく語りかける様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】妊娠発表の27歳美人タレント「すっかりママの顔」お腹の子に語りかける姿
2026年2月5日に第1子の妊娠を発表したみちょぱは、今回の投稿で女優の山本舞香のInstagramストーリーズの投稿を引用する形で自身の動画を公開。動画では、みちょぱが「お腹いっぱいだよー、ちょっと食べ過ぎですよねって思ってる？あんたも」と、ふっくらしたお腹に手を添えながら、愛おしそうに話しかける様子を収めている。また、「“こちょぱ”って呼んでください、“こちょぱ”って呼んでるんですよ」と、自身の愛称にちなんだ可愛らしい呼び名を決めたことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「こちょぱっていう呼び名が可愛すぎる」「お腹に手を添える姿から幸せが溢れていますね」「表情がすっかりママの顔になっていて感動」「みちょぱの幸せそうな笑顔が見られて嬉しい」「こちょぱの誕生をみんなで楽しみに待っています」「お腹いっぱいでズボンのチャック開けちゃうの妊婦あるあるすぎて親近感」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日に夫でタレントの大倉士門と結婚した。（modelpress編集部）
◆みちょぱ、お腹の子“こちょぱ”に語りかける
◆みちょぱの投稿に反響
