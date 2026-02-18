【番組降板】松岡昌宏と城島茂で「残酷すぎる明暗差」…知られざる億単位の「DASH利権」とは

松岡まで「鉄腕DASH」を降板の事態に

2026年2月12日、元TOKIO・国分太一（51歳）が日本テレビの福田博之社長と面会し、直接謝罪に及んだ。'25年6月に発覚したスタッフ女性への「わいせつ事案」を含む深刻なコンプライアンス違反から早8ヵ月余りが経過している。ようやく「幕引き」となった形だが、実情は国分の「完敗」だった。

そもそも、日テレが'25年6月、『ザ!鉄腕!DASH!!』について国分の降板を発表した際、国分がやらかしたコンプライアンス違反の詳細について内容を伏せたのは「最後の温情」だったという。

「被害者保護の観点から何があったのかをつまびらかにしなかった。表向きは被害者の人権を守ることであるが……裏を返せば、国分にも復帰の機会を与えるために日テレが導き出した苦肉の策だった」（事情通）

しかし、国分の考えは違った。日テレの対応が不適切だったとして、弁護士を通じて日弁連に己の人権救済を申し立てたのだ。

「国分の行為に、日テレの幹部たちは色をなして激怒しました。国分の人権の前に、被害者の人権はどうなるのか……。こうした大事な議論が抜け落ちているわけです。さらにいつの間にか日テレが、国分をだまし討ちして『鉄腕DASH』から降板させたかのような誤った情報が独り歩きしたんです」（芸能プロ関係者）

このような事態に対し、日テレは仕方なく国分サイドと全面対決の姿勢を鮮明にする。

しかし、事態は急展開する。'25年12月、国分が申し立てていた人権救済について、日弁連は「取り扱わない（不受理）」との決定を下したのだ。

「これは本審査に至る前の段階において、人権問題として扱うには不適当と判断された可能性が高い。国分が己の人権を訴える前に、『被害者の人権を蔑ろにしている』と判断されたのではないでしょうか。それだけ国分の犯したコンプラ違反が悪質だったということです」（芸能プロ幹部）

この日弁連の裁定に対して国分サイドは「審議されることなく取り扱わないと決定されたことは誠に遺憾」とのコメントを発表した。また、「別の形で国分の人権救済の道を模索するが、ようやく自分の置かれている状況を理解した」とも明かしている。

「己の人権救済よりも、まずは被害者に対する真摯な向き合いが大事だということをようやく悟ったようです。国分の目的は芸能界復帰ですが……ここをクリアにしないと未来がないことをやっと理解したようです」（旧ジャニーズ事務所関係者）

今回、国分の迷走に巻き込まれてしまったのが元TOKIOのメンバーだった松岡昌宏（49歳）だ。松岡は国分に同情する形で日テレの対応について異論を投げかけた挙句、『鉄腕DASH』から降板することが発表された。

「DASH利権」は何億円もの価値が

「松岡はよせばいいのに、『週刊新潮』と『週刊文春』のインタビューに答える形で、『鉄腕DASH』の過酷のロケで命の危険があったことなど『内部告発』を行った。つまり、制作の裏事情を暴露したわけです。表向きは日テレが遺留するなか、松岡の強い希望で『鉄腕DASH』から降板したことになっているが、実情はクビです。番組の内情を週刊誌に話したことで数十年の間に培ってきた番組スタッフとの信用は無くなった。彼らと番組を作ることは二度とできないでしょう」（制作会社幹部）

国分同様に、今後の松岡を待ち受けているのは茨の道だという。

「番組の舞台裏を暴露するタレントをスタッフは絶対に信用しない。そんなリスクを冒してまで一緒に番組を作りたい制作会社やテレビ局局は、もはや存在しない。松岡は4月から自らの事務所『MMsun』（エムエムサン）で国分を受け入れる構えだが、地上波での仕事は絶望的だ。本人も開店休業状態で、ドラマやバラエティーなどの仕事が入ってくる可能性は低いと思います」（制作会社プロデューサ―）

そうしたなか唯一、冷静に勝ち筋を見極めたのがTOKIOの元リーダーだった城島茂（55歳）だ。「一部ネットの芸能サイトなどで日テレに対する不信や激怒したとの報道があったが、全てフェイクニュースです。城島は一度たりとも日テレ批判を口にしていない。しかも、水面下で番組スタッフと密に連絡を取り合っていた」（日テレ関係者）

こんな話もテレビ界で囁かれている。

「『鉄腕DASH』は単なるバラエティ番組ではない。環境保護や地域創生といった『テレビ界のSDGs』を具現化したコンテンツであり、国や地方自治体からの行政案件が引きも切らない。城島の番組出演料こそ年間2000万円程度だが、番組に紐づくような講演や関連事業を含めた『DASH利権』は、何億円の価値があるわけです。松岡はこの権利を失ったといってもいい」（関係者）

話を国分に戻そう。ある制作関係者は「素直に謝り、大人しく謹慎していれば、道はあった」と今の国分をそう憐れみつつ、こう話す。

「コンプラ問題が発覚し『鉄腕DASH』からの降板を素直に受け入れていたら、ネットやYouTubeで再起できたでしょう。地上波復帰だって今年度中にはできたかもしれない。しかし、彼は全ての出口を自ら塞いでしまったんです」

少なくとも国分が芸能活動を再開するためには少なくとも「3年以上の月日を要する」という。いま国分の胸中に去来するものとはいかなるのものか。

【こちらも読む】『鉄腕！DASH!!』ついに打ち切り秒読みへ…TOKIOも信頼した「日テレ名物Pの左遷」が決定打に

