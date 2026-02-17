去年11月、鹿児島市の路上で突然倒れ、心肺停止となった高齢男性。命を救ったのは、たまたまその場に居合わせた男女3人でした。鹿児島市消防局から17日、3人に感謝状が贈られ、当時の緊迫した状況を語りました。

17日、鹿児島市消防局から感謝状が贈られたのは、鹿児島市に住む、看護師の中道綾奈さん（26）、福祉施設スタッフの細元美和さん（56）、会社員の中甫木涼介さん（26）の3人です。

去年11月6日の夜。鹿児島市草牟田の路上で、高齢男性が突然倒れ、心肺停止となりました。男性を救ったのは、その場に居合わせた3人でした。

（記者）「国道3号から1本路地を入った住宅街です。この通りで男性の命を救ったということです」

午後7時すぎ。近くの職場から帰宅途中の細元さんが、倒れている高齢男性を発見。

（細元美和さん）「救急車を自分で呼ぼうとしたが、手が震えて携帯のボタンが押せなかった」

動揺していた細元さん。そこに、散歩中の中甫木さんが通りかかり、かわりに119番通報しました。

救急隊を待つしかなかった2人。そこに現れたのは、職場から帰宅途中だった看護師の中道さんでした。

救急車が来るまでの間、心臓マッサージと、細元さんが自身の職場から借りてきたAEDで救命処置をしました。

AEDは電気ショックで心臓を正常なリズムに戻す医療機器です。

高齢男性はその後、回復し、目立った後遺症もなく、日常生活を送っています。

（細元美和さん）「本当に命が助かってよかった。それだけです」

もし路上で倒れてる人を見つけたら…命を救うために何が大切か聞いてみました。

（細元美和さん）「周りを見て、自分にできないことがあれば誰かに声をかける」

（中道綾奈さん）「心臓マッサージはちゅうちょすると思うが、勇気を持って押したり、AEDを持ってきてくれる人を探すのが必要」

（中甫木涼介さん）「思っているよりパニックになる。とりあえず落ち着くことが大事」

