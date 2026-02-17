にじさんじ人気VTuber集結のバラエティ第3弾、場面カット解禁 カウントダウンウォッチパーティも開催
【モデルプレス＝2026/02/17】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、2月17日21時より独占配信されるDMM TVオリジナルバラエティ『にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season3』第1話の場面カットを解禁。あわせて、同日20時30分より、佐伯イッテツ・叢雲カゲツによるカウントダウンウォッチパーティを開催することを発表した。
にじさんじの人気VTuberが集結し、100万円を懸けてリアルの世界を舞台に暴れる人気シリーズ第3弾が配信決定。子どもの遊びでガチバトル。江戸の街並み、遊園地に続く今回の舞台は、銀行・教会・オフィス・廃墟・学校など、あらゆるシチュエーションが詰め込まれた不思議なビル？シーズン1・2に続き『遊び王』を知り尽くす夢追翔、リゼ・ヘルエスタがMCを務め、シリーズ全出演の剣持刀也 vs 初出演のフレン・E・ルスタリオをリーダーに、五十嵐梨花、北見遊征、佐伯、栞葉るり、先斗寧、叢雲による、火花を散らすチーム戦が勃発する。
最初のゲームは遊び王シリーズでもお馴染みの「オニゴッコ」。誰がオニかわからない中、疑心暗鬼に陥いっていくプレイヤーたちだったが…。解禁された場面カットでは、突然始まる寸劇（？）や先輩・剣持に怪しく忍び寄る叢雲の姿、タッチしたもののオニ同士で混乱する佐伯・フレン、北見による「俺は強い方につく」宣言など、ただのオニゴッコでは見られないカオスなシーンも満載。MC・夢追も「ガチでオニゴッコしてる」と驚く、白熱のバトルの行方は。
また、シーズン3の配信決定を記念し、DMM TVアニメ＆声優【公式】YouTubeでは月ノ美兎、花畑チャイカ、不破湊らが出演したシーズン1の1話・2話ならびに、加賀美ハヤト、壱百満天原サロメ、伏見ガクらが出演したシーズン2の1話・2話を期間限定で無料公開。さらに、20時30分より今回が初参戦となる佐伯イッテツ・叢雲カゲツによるカウントダウンウォッチパーティを開催。佐伯イッテツYouTubeチャンネルにて、YouTube初公開となるシーズン1の3話「だるまさんがころんだ」編を番組内にて同時視聴＆シーズン3の1話「オニゴッコ」の配信開始を佐伯・叢雲と一緒に迎えることができる。（modelpress編集部）
※第1話のみ21時スタート、以降毎週火曜17時配信開始
第1話：2026年2月17日 21：00
第2話：2026年2月24日 17：00
第3話：2026年3月3日 17：00
＜MC＞
夢追翔
リゼ・ヘルエスタ
＜プレイヤー＞
剣持刀也
フレン・E・ルスタリオ
先斗寧
五十嵐梨花
佐伯イッテツ
叢雲カゲツ
栞葉るり
北見遊征
◆にじさんじVTuber企画第3弾、場面カット解禁
◆シーズン1＆2を期間限定で無料公開
◆配信スケジュール
◆出演者
＜プレイヤー＞
