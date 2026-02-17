2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューやグッズが登場します。

今回は、パーク散策の定番アイテム「ポップコーン、バケット付き」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ポップコーンバケット

価格：3,500円

販売期間：2026年4月10日（金）〜

※一部店舗では2026年4月8日（水）より販売

販売店舗：東京ディズニーシー「ポップコーンワゴン」

25周年を記念した、きらめきあふれるデザインのポップコーンバケット。

テーマカラーである「ジュビリーブルー」がキラキラと輝く、アニバーサリーイヤーならではの特別感たっぷりなアイテムです。

バケットには、25周年をお祝いするミッキーマウスとディズニーの仲間たちが華やかに描かれています。

身につけるだけでコーディネートに祝祭感をプラスでき、パークを歩くのがさらに楽しくなりそうです。

コーディネートのアクセントにもなる輝くバケット。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ポップコーンバケットの紹介でした。

きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ 続きを見る

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

(C)Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post コーデの主役になるキラキラ感！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ポップコーンバケット appeared first on Dtimes.