俳優の佐藤二朗（５６）が１７日、東京・内幸町のイイノホールで「第６８回ブルーリボン賞」（デイリースポーツなど在京７紙で構成）の授賞式に出席した。佐藤は「爆弾」で謎の中年男・スズキタゴサクを怪演し、助演男優賞に輝いた。

“佐藤ワールド”全開だった。佐藤は名前を呼ばれて舞台に上がるやいなや、マイクの高さの調整にてこずる記者に絡み、「私が直してるじゃないですか！」とキレキレツッコミ。記者から読み上げられた表彰文を楽しげに聞き、「いいこと言うじゃん！」「大きな拍手を！」と盛り上げた。

この様子を見た司会の河合優実から「どうぞご自由にお話しください！」と振られると、佐藤の勢いは加速。「イイノホールの入り口で警備員に止められました。『何か？』って言われて、『ブルーリボンで』って、『受賞します』って。小さい声で聞こえなかったんだろうね、『お客さんの入り口はあっちだよ』と（言われた）」と嘆いて笑わせた。

さらに「やっと入ったら、隣が渋谷（龍太）さんで、『あ、俺多分殺されるな』と。何もしてないのにこの人に殺されるんだろうなと、そしたらすごく腰が低かった」と新人賞の渋谷を巻き込んで爆笑トークを展開。司会の山口馬木也から「イイノホールで爆弾魔に間違われたんですね」と作品に合わせてツッコまれると、佐藤は「うまいこというね〜！」と楽しげだった。