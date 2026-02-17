バレンタインの余った板チョコで！「焼くまで10分スイーツ」5選

バレンタインにいろいろ作るために買った板チョコ。もし余っていたら、せっかくなので活用しちゃいましょう。今回は、おすすめの5つのバリエをご紹介。

▼かわいい！スノーボール

材料を混ぜて丸めて焼くだけだから、本当に簡単です。低コストで大量に作れるところも嬉しいポイント。サクホロ食感で、食べ出したらとまりません。

▼あと引くおいしさのスコーン

ホットケーキミックスを活用！お子さんと一緒に作っても楽しめそう。しっとりした口溶けで、メチャ旨。おやつやおもてなしにいかがですか？

▼大人の味わいのチョコケーキ

甘さ控えめのケーキは、外はサクっと中はふんわりとした絶妙な食感。材料を混ぜて焼くだけなので、普段あまりお菓子を作らない人でも失敗知らずです。

▼小さくて食べやすい！ミニチョコパイ

市販のパイ生地に、カットした板チョコをはさんでオーブンへ。サクサクした生地と、トローリチョコのコラボがたまりません。おいしすぎて、何個でも食べられる〜。

▼ほわほわでおしゃれ☆マフィン

特別な材料は不要。家にあるもので作れるので、コスパ抜群です。チョコ味のマフィンは優しい甘さで、朝食やランチにも重宝。食の細いお子さんでも、喜んで食べてくれそう。





10分ぐらいの作業でOKな今回のレシピは、バレンタインのチョコ製作で疲れてしまったあなたにもピッタリ！自分や子どものおやつ用にぜひ作ってみてください。(TEXT:森智子)