FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、昨年末に救急搬送されていた「とんでもないことになっちゃって」原因明かす
【モデルプレス＝2026/02/17】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が16日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に生出演。昨年末に緊急搬送されていたことを明かした。
◆鎮西寿々歌、昨年末に牡蠣で食当たり
2025年の年末は「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS系）や「第76回NHK紅白歌合戦」への出演を控えていたFRUITS ZIPPER。鎮西は「初出しレベルなんですけど、カミングアウトなんですけど」と前置きした上で「本当に本当に各所にご迷惑をおかけしたので、大反省しているんですけど、年末に私、救急車に運ばれてしまってとんでもないことになっちゃって」と昨年末のクリスマスくらいの時期に救急車で搬送されたことを告白。「牡蠣に当たってしまったことが原因で。めっちゃ牡蠣大好きですごい食べるに初めて当たった」と生牡蠣による食当たりが原因と明かした。
◆鎮西寿々歌、再び生牡蠣を満喫
鎮西は先日、年末ぶりに生牡蠣を食べたことを報告し、その時は「大丈夫でした」とコメント。するとメンバーは「マネージャーさんから言われたよ？おすずが牡蠣に大当たりした時に『みんな大事な時期に差し掛かっているから、今は海鮮系は控えて』って言われたのに食べたの？」と驚いたが、鎮西は「（再び牡蠣を食べた時期は）東京ドーム公演終わってからですし、ちゃんと時期を選びました」と返答。「今は元気なので大丈夫です！」とアピールしていた。（modelpress編集部）
