はるな愛、水だけダイエットの過去告白「飛行機の中で倒れ…」 “ガマガエル式美容法”も紹介
タレント・はるな愛とキンタロー。が17日、都内で行われた『酵水素328選』PRイベントに登壇。衝撃のダイエットをしていた過去を明かした。
【写真】ニューハーフショーパブとの出会いを回想し…涙ぐむはるな愛
はるな愛はかつて、水だけダイエットをしていたと告白。「飛行機の中で倒れ、着陸も横になったままでした。無理なダイエットをした時期はありました」と苦笑い。「食べないとか、口に入れないダイエットは、もう絶対やらないです」と誓った。
さらに、美容法を問われると、はるな愛は「朝、顔を洗わないんです」と告白。「夜はオフして、洗顔してって2回ずつしていますが、朝は化粧水でふき取ってメイクなんです。寝ている間の皮脂は美容液だと思う。ガマガエルと同じ感じでやっています」と話し、笑いを誘った。
「酵水素328選」シリーズは、野菜や果物など328種類の植物発酵エキスと特殊加工した水素パウダーを配合した健康・美容食品シリーズ。酵素と水素によって、健康維持や置き換えダイエットをサポートするサプリメント、ドリンク、スムージーを展開している。
