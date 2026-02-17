ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。順位確定後には他国の男子選手から三浦が持ち上げられ、祝福を受けた。中継に映ったワンシーンに大きな反響が寄せられた。

なんともほほえましいワンシーンだった。全組の結果が確定し、選手たちは思い思いに健闘を称え合った。もちろん、その中心にいたのはりくりゅうの2人。すると、銀メダルを獲得したジョージアペアの男子ルカ・ベルラワが三浦と抱擁し、そのまま持ち上げた。186センチあるベルラワの“リフト”に、146センチの三浦は「ぎゃあああああ、あっはっは」とハイテンション。お互いにメダルを祝福し合った。

中継に映ったワンシーンに、X上には「ルカめっちゃナイスガイ りくちゃんのことハグして持ち上げて祝福してくれて、表彰式でも涙ぐむ龍一くんの肩ぽんぽんしてくれてたし」「ルカがりくちゃん抱き上げた時の素っ頓狂な声だいぶ面白い」「りくちゃんがルカに持ち上げられてキャーハハハ…ってやってたところがかわいかった」「りくちゃんを抱っこで讃えるルカくん、みんな最高すぎる」との声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）