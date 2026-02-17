ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。快挙に涙ぐむ木原に三浦がかけた言葉にファンも反応している。

魂の「グラディエーター」を披露し、驚異の世界新で暫定首位に立った“りくりゅう”は、残り4組の結果を待った。約40分後、SP首位のミネルバファビエンヌ・ハゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）のスコアを待って、日本初の快挙となる金メダルが決まると、2人でその場で崩れ落ち、木原は涙を流して三浦と抱き合った。

フリー歴代最高得点での戴冠。他国のペアから次々に祝福を受けた後も、1位席に座り込んだまま男泣きを続ける木原を指さしながら、三浦は「もう泣いてばっかり〜」と笑顔を見せた。

中継でも抜かれた微笑ましい2人のやり取りに、X上のファンからは「木原選手を指して笑うのを見てこっちも笑えた」「号泣する木原さんと、それを見て泣いてばっかり！！！って笑ってる璃来ちゃん、なんかほっこりする」「りくちゃんが木原くんに向かって今日マジ泣いてばっかり?！って笑ってて微笑ましい」「木原龍一選手、三浦璃来選手に『泣いてばっかり』って言われてて泣きながら笑ってしもた」といった声が上がっていた。



