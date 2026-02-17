¥¬¥½¥ê¥óÂå¡õ¼Ö¸¡¥¼¥í±ß¡ª ¿··¿¡Ö¡È¾®¤µ¤Ê¡É¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡×È¯É½¡ª ¡ÈÉáÄÌÌÈµö¡É¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¡ÖºÇ¶¯¥³¥¹¥Ñ¼Ö¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¡È¼Ö¸Ë¾Ú¡É¤âÉÔÍ×¤Ç¡Ö3¿Í¾è¤ì¤ë¡×¡ª ¥Õ¥é¥Ã¥È²ÙÂæ¤Ç¡È¾¦ÍÑ¡É¤â¥¤¥±¤ë¡Ö¿··¿¥È¥é¥¤¥¯¡×VF-S¡ª ¥Ó¡¼¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ª
¡¡2026Ç¯2·î13Æü¡¢¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ó¡¼¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢¿··¿3ÎØ¥â¥Ç¥ë¡ÖVF-S¡×¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿··¿VF-S¤Ï¡¢100¡óÅÅµ¤¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë²°º¬ÉÕ¤¤ÎÅÅÆ°¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤Î¡ÖS¡×¤Ï¡È°ÜÆ°¡É¤ò°ÕÌ£¡ÖShift¡Ê¥·¥Õ¥È¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¹¤¯ÌòÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿··¿VF-S¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¯¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¡Ö¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¸åÉô¤ËÂç¤¤¯³«¤¯¥ê¥¢¥²¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤¬ÍÆ°×¤Ë²ÄÇ½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÉôºÂÀÊ¤Ï¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë³ÊÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤ò210kg³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤äµ¡ºà¤Î±¿ÈÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀÑºÜÇ½ÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÂç¤Ç¡ÖÂç¿Í3Ì¾¡×¤¬¾è¼Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÂ¦¼ÖÉÕ·ÚÆóÎØÅÐÏ¿»þ¡Ë
¡¡±¿Å¾¤Ë¤ÏÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¡ÊAT¸ÂÄê²Ä¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑµÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê°ÂÁ´¤Î¤¿¤áÃåÍÑ¤ò¿ä¾©¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¾å¤Î¶èÊ¬¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ö¸¡¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ¤â¸¶Â§ÉÔÍ×¡£
¡¡ÀÇ¶â¤ÏÇ¯³Û3600±ß¤È¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢°µÅÝÅª¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï50km¡¿h¤òÈ¯´ø¡£
¡¡²ÈÄíÍÑ¤Î100V¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼«ÂÎ¤¬Ã¦Ãå¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÅÅ¸»¤¬¤Ê¤¤½¸¹ç½»Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¼¼Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÅÅÎÏ¤ò¼ÖÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¡¡ÊÝÎä¸Ë¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ÆÍ×Îä¾¦ÉÊ¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤ä¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¡ÖÆ°¤¯ÅÅ¸»¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤â¡¢ºÇ¿·¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¡£
¡¡±«É÷¤ò¤·¤Î¤²¤ë²°º¬¤È¥É¥¢¤òÈ÷¤¨¡¢Áë¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ë¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¡×¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÉÕ¤¥¡¼¥ì¥¹¥ê¥â¥³¥ó¡×¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥Í¼þ¤ê¤Ï»ëÇ§À¤ÎÎÉ¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀß·×¤Ç¡¢Áàºî·Ï¤ÏÄ¾´¶Åª¤Ë°·¤¨¤ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¥·¥Õ¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â²ó¤ê¤Ë¤ÏÄã½Å¿´Àß·×¤Ë¤è¤ë°ÂÄêÀ¤È¡¢Á°¸åÌý°µ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤è¤ëÀ©Æ°ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï143Ëü±ß¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î2¿§¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¹ØÆþ¸å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¡¢À°È÷²ñ¼Ò¥¢¥×¥Æ¥£¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñÌó3500Ì¾¤ÎÀ°È÷»Î¤Ë¤è¤ë½ÐÄ¥¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤âÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ½þ¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯²ÃÆþ¤¬É¬Í×¡Ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¿··¿VF-S¡£
¡¡´ë¶È¤Î±Ä¶È¼Ö¤äÇÛÁ÷¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼ñÌ£¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£