MADKID、渋谷クラブクアトロでの主催ライブにBimiがゲスト出演
MADKIDが5月13日に開催する主催ライブ＜Future Notes SPECIAL＞のゲストとしてBimiが出演する事が明らかとなった。同公演には、福澤侑がゲスト出演する事もすでにアナウンスされている。
2014年結成、2018年メジャーデビュー。2019年に担当したTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」のオープニングテーマがYouTube総再生回数3200万回を超え海外を中心にヒット。その後も数々のアニメ主題歌を担当し、アメリカ・カナダ・ドイツ・メキシコなど海外でもライブを開催するなどグローバルに活動を行う。更に現在、メンバーのYUKI、SHINが多数の2.5次元舞台作品に出演するなど俳優としても活躍の場を広げているMADKID。
同公演のチケットは本日2月16日18時よりプレリク先行がスタート。詳細は公式サイトや各アーティストのSNSにて。
■＜Future Notes Fes SPECIAL＞
2026年5月13日(水) 渋谷クラブクアトロ
開場：18時 開演：19時
出演：MADKID、福澤侑、Bimi
プレリク先行受付期間：2月16日18時〜2月22日23時59分
販売URL：
http://l-tike.com/madkid/
※一般発売：3月7日10時〜販売予定
チケット価格：スタンディング￥7,000(税込)
■12thシングル「Mad Pulse」
2025年12月24日発売
TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』オープニングテーマ
Type-A（CD＋16P BOOKLET）￥2000 (+TAX)
Type-B（CD Only）￥1500 (+TAX)
【CD INDEX】
M1. Mad Pulse *TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」オープニングテーマ Lyrics: LIN, YUKI Music: pw.a, Yuka Niiyama Arrangement: pw.a
M2. Silence Shatter (feat. ナノ) Lyrics: YOU-TA, LIN, YUKI, ナノ Music: 松淵歩 Arrangement: 小山寿
M3. We Go Lyrics: MADKID Music & Arrangement: hisakuni Additional Band Arrangement & Play: ヤマサキテツヤ
M4. Mad Pulse (Instrumental)
M5. Silence Shatter (feat. ナノ) (Instrumental)
M6. We Go (Instrumental)
