MADKIDが5月13日に開催する主催ライブ＜Future Notes SPECIAL＞のゲストとしてBimiが出演する事が明らかとなった。同公演には、福澤侑がゲスト出演する事もすでにアナウンスされている。

2014年結成、2018年メジャーデビュー。2019年に担当したTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」のオープニングテーマがYouTube総再生回数3200万回を超え海外を中心にヒット。その後も数々のアニメ主題歌を担当し、アメリカ・カナダ・ドイツ・メキシコなど海外でもライブを開催するなどグローバルに活動を行う。更に現在、メンバーのYUKI、SHINが多数の2.5次元舞台作品に出演するなど俳優としても活躍の場を広げているMADKID。

同公演のチケットは本日2月16日18時よりプレリク先行がスタート。詳細は公式サイトや各アーティストのSNSにて。

■＜Future Notes Fes SPECIAL＞
2026年5月13日(水) 渋谷クラブクアトロ
開場：18時　開演：19時
出演：MADKID、福澤侑、Bimi
プレリク先行受付期間：2月16日18時〜2月22日23時59分
販売URL：
http://l-tike.com/madkid/
※一般発売：3月7日10時〜販売予定

チケット価格：スタンディング￥7,000(税込)

■12thシングル「Mad Pulse」
2025年12月24日発売
TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』オープニングテーマ

Type-A（CD＋16P BOOKLET）￥2000 (+TAX)
Type-B（CD Only）￥1500 (+TAX)

【CD INDEX】
M1. Mad Pulse *TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」オープニングテーマ　Lyrics: LIN, YUKI　Music: pw.a, Yuka Niiyama　Arrangement: pw.a
M2. Silence Shatter (feat. ナノ)　 Lyrics: YOU-TA, LIN, YUKI, ナノ　Music: 松淵歩　Arrangement: 小山寿
M3. We Go　 Lyrics: MADKID　Music & Arrangement: hisakuni　Additional Band Arrangement & Play: ヤマサキテツヤ
M4. Mad Pulse (Instrumental)
M5. Silence Shatter (feat. ナノ) (Instrumental)
M6. We Go (Instrumental)

