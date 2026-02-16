Ç¼ÉÊÅÁÉ¼ÅÅ»Ò²½¤ÎËÜ±¿ÍÑ³«»Ï °ËÆ£Ãé¿©ÉÊ»¥ËÚÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼ 26Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë¥á¡¼¥«¡¼50¼Ò¤Ë³ÈÂç¤Ø
¡¡°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÁÉ¼ÅÅ»Ò²½¡¦¶¦Í²½¥·¥¹¥Æ¥à¡ØDD Plus¡Ê¥Ç¥£¡¼¥Ç¥£¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¡¢2·î2ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤é°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ»¥ËÚÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥á¡¼¥«¡¼15¼Ò¤ÈÇ¼ÉÊÅÁÉ¼¤ÎÅÅ»Ò²½¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥«¡¼¡¦²·´Ö¤ÎÆþ²ÙÇ¼ÉÊÅÁÉ¼ÅÅ»Ò²½³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ24Ç¯11·î¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ë´ð¤Å¤2025Ç¯11·î¤Ë¾¼ÅçÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÆËÜ±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¡£º£²ó¤Î»¥ËÚÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂè2ÃÆ¤Î»öÎã¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢»¥ËÚÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï1ÆüÌó100¼Ò¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬»æÅÁÉ¼¤Ë¤è¤ëÇ¼ÉÊ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢26Ç¯ÅÙËö¤Ë¤Ï¤½¤ÎÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ë1ÆüÌó50¼Ò¤¬Ç¼ÉÊÅÁÉ¼¤ÎÅÅ»Ò²½¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡2·î¤«¤éÇ¼ÉÊÅÁÉ¼¤ÎÅÅ»Ò²½¤ò³«»Ï¤·¤¿15¼Ò¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡Ê50²»½ç¡Ë¡£°ËÆá¿©ÉÊ¹©¶È¡¢ÂçÄÍ¿©ÉÊ¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¡¢Ì¸Åç¼òÂ¤¡¢Àµ±É¿©ÉÊ¹©¶È¡¢¾¼ÏÂ»º¶È¡¢¤Ï¤´¤í¤â¥Õ¡¼¥º¡¢¥Ò¥¬¥·¥Þ¥ë¾ßÌý¡¢Êõ¹¬¡¢¥Þ¥ë¥³¥á¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¡¢À¹ÅÄ¡¢¥ä¥Þ¥µ¾ßÌý¡¢UCC¾åÅçàÝàê¤Ê¤É¡£±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÏÂçÄÍÁÒ¸Ë¡¢ÆüËÜÄÌ±¿¡£
¡¡È¯²Ù¼çÂ¦¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¡Ë¤Ç¤ÏÅÁÉ¼°õºþ¡¢»ÅÊ¬¡¢¼õÎÎ°õºÑÅÁÉ¼¤Î²ó¼ý¡¦´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¢Ãå²Ù¼çÂ¦¡Ê°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ¡Ë¤Ç¤ÏÅÁÉ¼¾È¹ç¤ä¼õÎÎ½ñÈ¯¹Ô¶ÈÌ³¤Îºï¸º¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¼õÎÎ°õÂÔ¤Á¤äÅÁÉ¼´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¡¡°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ¤Ç¤Ïº£¸å¤âÅÅ»Ò²½ÂÐ±þ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£