「どうか悲しまないで」女子滑降ボンが4度目手術完了を報告　SNSで誓った再起「必ずまた山の頂に立ちます」【冬季五輪】

4度目の手術が「うまくいきました！」とSNSで報告したボン(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降で転倒し、左足脛骨の複雑骨折を負ったリンゼイ・ボン（米国）が、現地時間2月15日までに自身のインスタグラムを更新。「手術はうまくいきました！ようやくアメリカに帰ることができそう」と報告。明るい見通しを示した。

ヘリコプターでの救急搬送後、すでに3度の手術を受けていたボン。米紙『New York Post』などによれば、4度目の手術が完了し、近日中の帰国に目途が立ったという。

ボンは「帰国したら、ケガについての詳しい情報や近況をお伝えします」と前置きした上で、「その前に、ベッドに横たわりながら振り返って、いくつか皆さんに伝えたいことがあります」と切り出した。

「私に起きたことを悲しく思う、というメッセージやコメントをたくさん読みました。でも、どうか悲しまないで。共感や愛、そして応援は心からありがたく受け取ります。でも、悲しみや同情はいりません。むしろこれが、皆さんが戦い続けるための力になってくれたら嬉しいです。なぜなら、私もそうしているし、これからもそうし続けるから」

41歳のレジェンドは、8日のレース当時の心境について、改めて言及した。「私はスタートゲートに立ったとき、何が起こり得るかを知らなかったわけではありません。自分が何をしているのか分かっていました。自らリスクを選びました」。1月末のW杯で左膝前十字靱帯断裂などの重傷を負っていたボン。覚悟を決めていた。