「リブート」“初回で退場”人気キャラの再登場に反響【第4話ネタバレ】
【モデルプレス＝2026/02/15】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第4話が、15日に放送された。生存説があったキャラクターの再登場に反響が寄せられている。＜※以下ネタバレあり＞
【写真】鈴木亮平主演「リブート」相関図にいない人物に注目
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
前回、儀堂の妻・麻友（黒木メイサ）から「儀堂から連絡があった」と聞かされ、正体を見破られた早瀬（鈴木）。通報するという麻友に根負けした早瀬はついにリブートしたことを認め、かつて一香（戸田恵梨香）が何者かに殺された儀堂を埋めた山中に案内する。
必死に2人が掘り返して見つけたのは、儀堂ではなく、第1話ラストで組織の資金に手を付けた疑いをかけられ、別室に連れて行かれた幹部・安藤（ダイアン津田篤宏）の死体だった。
初回のラストであっさりと始末されていたが、相関図に残っていたことや、鈴木本人がX（旧Twitter）にて、「名探偵安藤は…… まだ出てくる、とだけ伝えるくらいは良いかもしれません」と再登場を匂わせていたことから、生存説があった安藤。無惨な姿に視聴者からは「名探偵津田本当に死んでたのか」「こんな再登場とは思わなかった」「津田さんこれはおいしいシーン」とSNS上で視聴者も盛り上がっていた。（modelpress編集部）
