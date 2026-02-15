現地時間2月14日、サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第4R・サウジダービー（G3・ダ1600m・1着賞金90万ドル＝約1億3500万円）は、R.フェレイラ騎乗、アルハラム（牡3・A.アルシダラニ）が勝利した。2着にオブリタレーション（牡3・S.アスムッセン）、3着に戸崎圭太騎乗のサトノボヤージュ（牡3・美浦・田中博康）が入った。勝ちタイムは1分38秒45（良）。

日本から参戦したワンダーディーン（牡3・栗東・高柳大輔）は4着、ケイアイアギト（牡3・美浦・加藤征弘）は5着、ベストグリーン（牡3・北海道・田中淳司）9着、トウカイマシェリ（牝3・栗東・高柳大輔）は12着となった。

【サウジダービー】サトノボヤージュは直線見せ場十分の3着…戸崎「状態の良さ感じられた」

サウジダービー・アルハラムとR.フェレイラ騎手 (C)Jockey ​Club ​of ​Saudi ​Arabia ​/​ ​Mathea ​Kelley

日本勢が先行集団を形成するも…

4着 ワンダーディーン

高柳大輔調教師

「いい調整が出来てベストな状態で挑めました。このレースはテンが速いのでついていけるかなと心配していましたが上手く立ち回ってくれました。まだ3歳なのでこの経験を活かして精神的にもタフになってほしいと思います」

5着 ケイアイアギト

加藤征弘調教師

「いいポジションで流れに乗れてこの馬の力は出せたかなと思います。今まで使った中でも最高の状態でした。調整もうまくいってベストコンディションで競馬を迎えられました。速い脚の馬に来られてそれに対応出来ませんでしたが、馬自体はバテていませんでした。まだまだこれから力をつけてくれると思います」

12着 トウカイマシェリ

鮫島克駿騎手

「折り合いも雰囲気が良くて、道中も良かったのですが、4コーナーから反応がなくなりました。パドックで乗って、馬場入り前に落馬するアクシデントがあったのですが、日本にいる時より気性が激しく、レースで力を出せるようなメンタルではなかったかなと思います。結果はダメでしたがこの遠征を無駄にしないように、また明日から競馬に取り組んでいきたいです」

日本勢の最先着はサトノボヤージュの3着だった。レースは日本勢が先行集団を形成する展開。サトノボヤージュ、ベストグリーン、ケイアイアギトが前につけ、ワンダーディーンは中団、トウカイマシェリは後方からの競馬となった。勝負どころを馬なりで回ってきたサトノボヤージュは、直線で突き抜けるかと思われたが、ラスト1ハロン付近で伸びを欠く。そこへ後方から一気に追い込んだ地元のアルハラムが鮮やかに差し切った。

【全着順】

1着 アルハラム

2着 オブリタレーション

3着 サトノボヤージュ・日 戸崎圭太

4着 ワンダーディーン・日 O.マーフィー

5着 ケイアイアギト・日 J.モレイラ

6着 トゥワジェリ

7着 アクノレッジミープリーズ

8着 ベリーコネクテッド

9着 ベストグリーン・日 坂井瑠星

10着 ユニオンセキュリティ

11着 マイワールド

12着 トウカイマシェリ・日 鮫島克駿

13着 シャイエム

14着 チェーロディローマ