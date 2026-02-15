¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¡¤ì¤¤¤ï¡¦ÂçÀÐ¹¸»Ò»á¤ÎàÀïÁè¤ò¤Ç¤¤ëÆ»¤Ëá»ØÅ¦¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö·è¤á¤Ä¤±¤ÎµÄÏÀ¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡¡
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬£±£µÆü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤ò¤¤¤µ¤á¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï£±£¸Æü¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç¡¢·ûË¡¿³ºº²ñ¤ËÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖµÄÏÀ¤ò³È»¶¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ýÚÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤ÇµÄÏÀ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢·úÀßÅª¤Ê·ûË¡ÏÀµÄ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂçÀÐ»á¤Ï£Ø¤Ç¡ÖÍè¤¿¤è¡£½°µÄ±¡·ûË¡¿³ºº²ñ¤Ë¶ÌÌÚ»á¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£·ûË¡¤òÊÑ¤¨¤Æ¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¤òÁÏÀß¤·¡¢Æâ³Õ¤¬ÆÈºÛ¤·¤ÆÀïÁè¤ò¤Ç¤¤ëÆ»¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¤Þ¤¿¿Ê¤à¤è¡£ÈãÈ½¤ÎÌµ¤¤ÀÅ¤Ò¤Ä¤Ê¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç»ß¤á¤è¤¦¤Í¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÂçÀÐ¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¤³¤¦¤¤¤¦·è¤á¤Ä¤±¤ÎµÄÏÀ¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡£²æ¤¬ÅÞ°Æ¤Ï¡¢¡ØÆâ³Õ¤¬ÆÈºÛ¤¹¤ë¡Ù¤È¤ÏµÕ¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹ñ²ñµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾òÊ¸¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¸»ºÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£