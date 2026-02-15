若き才能との熾烈なポジション争いに再び火を灯した

ポルトガル1部スポルティングに所属する日本代表MF守田英正が、クラブとの契約満了が近づく中、シーズン終盤に向けて調子を上げている。

ポルトガル紙「ア・ボーラ」は「守田はシーズンが佳境を迎える中、アクセルを踏み続けている」と復調した30歳を評価した。

守田は今シーズン、公式戦30試合に出場。しかし、ここ数か月は19歳、ジョアン・シモンエスの台頭により、先発の座を巡る争いが激化している。同メディアは「この対決は、特別かつ象徴的な意味を持つ」と伝え、経験豊富な日本代表と、大胆な若き才能によるハイレベルな競争に注目が集まっている。

2025年秋から冬にかけて途中出場が多くなっていた守田だが、2026年に入り復調。その要因には、6月に開幕する北中米ワールドカップへのモチベーションがあるという。「アルヴァラーデでの各試合は、彼にとって、素晴らしいW杯、そしてもちろん素晴らしい契約を結ぶために、完璧なコンディションにあることを示すショーケースであり、試練の場となっている」と報じた。最近のパフォーマンスについても「デュエルではより激しく、パス回しはより緻密に、フィジカル面でも卓越している。そして何よりチームに安定感が求められる場面でより影響力を発揮している」と言及している。

契約期間が残り137日となるなか、守田の献身的な姿勢はルイ・ボルヘス監督らコーチングスタッフを喜ばせている。「日本人MFは静かに、あるいは影に隠れてチームを去るつもりはないようだ。ファンにとって強烈でポジティブな思い出となることを望んでいる」と伝えた。

現在スポルティングは、リーグ戦で首位のポルトを勝ち点差4で追う2位に位置している。現地メディアは、守田が最高の形でポルトガルの名門に別れを告げることを期待しているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）