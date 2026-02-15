ハイオクの高性能エンジン搭載

ダイハツには、かつてコンパクトスポーツカーの“究極系”といえる伝説的なクルマが存在しました。そのクルマの名前は「ブーンX4」。



とくに高い走行性能を発揮したこのブーンX4を振り返ります。

ダイハツが生産・販売していたコンパクトハッチバックカーにあたる「ブーン」は、「ストーリア」というコンパクトカーの後継車として2004年に登場しました。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツ本気の「4WDスポーツカー」です！ 画像で見る（18枚）

初代ブーンは、トヨタとの協力によって生まれた共同開発車。ダイハツでは「ブーン」、トヨタでは「パッソ」の車名で発売されていました。

ブーンという車名の由来は「愉快な」を意味する英語で、クルマが走る音を表現したユニークなものです。

今回注目する「ブーンX4」というグレードは、発売から約2年後の2006年に登場しました。

ブーンX4はレース参戦用のベース車両として追加されたグレードです。

ハイチューンされた高性能エンジンが搭載されましたが、しかし外観はブーンのスポーツグレード「カスタム」と同様で、ほとんど変化がありません。

搭載されたエンジンは、ラリーやダートラなどの1.6リッターエンジン以下クラスへの参戦を視野に入れた936cc直4 DOHCインタークーラー付ターボエンジン。ハイオク指定となっています。

当時、「リッターあたり100馬力」が高性能とされていたなか、最高出力133PS、最大トルク13.5kgmを発揮しました。

ちなみにこの936という中途半端な排気量は、JAF公認レースのクラス分けでは排気量が基準となっていたことに由来します。

ターボ車は同じ排気量でもハイパワーになり、自然吸気エンジン車にとって不利になるということから、1.7を掛けた数値が排気量とみなされるので、936cc（1.7を掛けると1591）はちょうど1.6リッター以下のクラス分けにぎりぎり入れるように設計されていました。

ボディサイズは、全長3630mm×全幅1665mm×全高1535-1550mmで、ホイールベースは2440mm。

クロスレシオの5速MTを搭載し、駆動方式にはVCU付センターデフ式のフルタイム4WDを採用。

フロントやリアにはスタビライザーやスポーツサスペンションなどを装備し、高性能エンジンとあわせて高い走行性能を実現しました。

外観で特徴的なのがボンネットに付いた大きな吸気口です。ただならぬスポーツ車両であることが一目で分かります。エアロバンパーは先出の通り、ブーンカスタムと同様のもので、迫力を生み出しています。

その反面、内装はブーンの一般的なグレードとほとんど変わりません。なぜならば、レース参戦を目的としたクルマでは、内装の充実度は重要ではないためです。

それよりもエンジンや走行性能などにコストを割き、本来の目的であるサーキット使用に重きを置いた設計となっていました。

サーキットを走る場合は、内装の撤去やシートの交換などが当たり前であり、むしろシンプルさを追求したほうが好都合です。

ボディカラーもシンプルな設定でホワイト一色のみ。

そんなブーンX4の当時の販売価格（消費税込）は183万7500円。

コストを抑えてモータースポーツを楽しみたいユーザーには嬉しい価格設定だったといえるでしょう。

2010年には2代目モデル、2016年には3代目モデルが発売されたブーンですが、「X4」のようなスポーツグレードは初代以降発売されませんでした。

それゆえに伝説のコンパクトハッチバックともいわれ、多くの人の記憶に残っています。

現在も中古車市場では流通しており、知る人ぞ知る名車として愛されています。