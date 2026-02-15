線路に沿って隣駅へ…「道がない！」エリア

東京都清瀬市で2026年2月14日、埼玉方面へ続く新道路「新東京所沢線」の一部が開通。今は清瀬市内で途切れる形ですが、やがて東京都心までつながる計画です。未開通部はどれくらいできているのでしょうか。

【次はどこ開通？】これが「新東京所沢線」の全貌です（地図／画像）

この道路は東京の九段下から、関越道の練馬IC、大泉IC付近（練馬区）の先まで通じる「目白通り」（放射7号）の延長区間にあたります。大泉ICの西側の「北園」交差点から数百メートルが未開通ですが、そこから練馬区を越え、西東京市の「伏見通り」までが開通しています。しかし、その先は大きな“断絶区間”です。

今回開通するのは、東京都清瀬市と埼玉県所沢線の都県境をなす柳瀬川に架かる清瀬橋から東京側へ、志木街道を経て新小金井街道に至る約1.6kmの区間です。これに伴い、清瀬橋に通じていた従来の小金井街道も線形が変わり、新東京所沢線が清瀬橋へ通じる「本線」となります。清瀬橋から先は「東京狭山線」と呼ばれ、4車線の幹線道路が所沢市、狭山市方面へ通じています。

今回の開通区間まで、将来的につながる西東京市からの“断絶区間”は、おおむね西武池袋線に沿って、線路の北側を進みます。

現在、練馬区から西武池袋線に沿って西へ進もうとすると、保谷駅、ひばりが丘駅、東久留米駅、清瀬駅のあいだは線路の方向に貫通する分かりやすい道路がなく、初心者には「ヨコ移動」が難しいエリアです。新東京所沢線は1960年代に都市計画決定されていますが、長年、この状態が続いています。

東久留米市の予定沿線近くに住むという40代男性は、「もう慣れましたけど」と前置きしつつ、「みんな、すれ違いに難儀する生活道路をジグザグに進みながら移動しています」と話します。特に辛いのは高速道路のアクセスで、練馬ICや大泉IC、所沢ICと「どこも遠いですよ！」と一蹴。「せめて、隣駅まで簡単に行けるような幹線道路はあってほしい」と窮状を訴えました。

しかしながら、未開通部は全て事業化され用地確保が進められており、少しずつですが、ルートの全貌が見えてきています。

次も「西から延伸」か？

西東京市の伏見通りからの未開通部は、次のように東京・埼玉の自治体を複雑にまたぎます。このことが、長らく事業が進まなかった要因の一つでもありました。



新東京所沢線の中清戸工区（清瀬市）。確保された用地から、今回の開通区間の終端となる新小金井街道を望む（乗りものニュース編集部撮影）



・1：西東京市（北町）

・2：埼玉県新座市（栗原）

・3：東久留米市（神宝町・金山町）

・4：埼玉県新座市（新堀）

・5：清瀬市（中清戸）

ほとんどの区間が、既存の住宅街を貫きます。このうち1は確保できている用地も未だまばら、2〜5については、一定の用地が確保されてきています。

1と2の境目付近から、新東京所沢線は西武池袋線と同様に北西へ進路を変えますが、新座市や東久留米市では東西方向に立つ住宅地をナナメに分断するように用地とするため、敷地の一部のみ切り取られた住宅なども見られました。こうした点も用地取得を難しくする点かもしれません。

進み具合から考えて、次に延伸するのは5の清瀬市方面からと仮定すると、今回開通する新小金井街道から東京方面のどこまでかといえば、4の新座市内、野火止用水が流れる「水道道路」が一つの区切りになると考えられます。

なお、ほとんどが平地の道路になりますが、3の東久留米市内では落合川と黒目川を渡ります。その橋の工事はまだ着手されていません。