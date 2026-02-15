副業はつらいよ 第17回 【漫画】うちの猫がかわいすぎて投稿しただけなのに…SNSでバズった“その後”
最近では「副業」が当たり前の時代になり、SNSやネットでは「月●万円も稼げた！」といった華やかな体験談があふれています。でも、実際にやってみると「こんなはずじゃなかった……」と思うことも少なくありません。
イラストレーター星野グミコさんによる連載「副業はつらいよ」では、そんな“副業のリアル”にフォーカス。思わず「あるある」と共感してしまう、ちょっと切ない副業の日常を2コマ漫画でお届けします。
うちの猫がかわいすぎて投稿しただけなのに…SNSでバズった“その後”
＼副業って難しい〜〜／リアルな副業エピソード 『副業はつらいよ』全17話を一気読み
副業の現実とは
「副業」が一般的になった今、ネットでは成功談や高収入の事例が目立ちますが、実際には副業の現実はそう甘くありません。長時間労働になったり、収入が安定しなかったり、本業との両立に悩む人も少なくないのが実情です。また、社会保険や税金の手続きなど、制度の複雑さに戸惑うケースも多くあります。
こうした副業のデメリットや課題に向き合いながら、安心して働き続けられる環境を整えることが、これからの働き方においてますます重要になるでしょう。
✅スキマ時間に漫画「副業はつらいよ」1話から無料でイッキ読み!
星野グミコ ほしのぐみこ 推しにパワーをもらいながら生きる副業イラストレーター。好きな世界観、気になったもの、可愛いもの等イラストにして発信中。 Instagram @locomoco073 この著者の記事一覧はこちら
