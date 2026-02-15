大谷は1番…山本が開幕投手に

MLBは14日（日本時間15日）、公式X（旧ツイッター）でドジャースの今季のスタメンを予想した。大谷翔平投手は「1番・指名打者」。2番に座ったのはムーキー・ベッツ内野手ではない。新加入のカイル・タッカー外野手だった。

タッカーは今年1月に4年2億4000万ドル（約366億円）でドジャースに加入。2023年には打点王に輝き、4度のオールスター選出を誇る左の好打者が「2番・右翼」で並んだ。「3番・遊撃」でベッツ、「4番・一塁」でフレディ・フリーマン内野手のMVPコンビが続いた。

5番には大谷らの相棒、ウィル・スミス捕手が入った。「6番・三塁」でマックス・マンシー内野手、「7番・左翼」でテオスカー・ヘルナンデス外野手と下位打線にも強打者が並ぶ。「8番・中堅」でアンディ・パヘス外野手、9番には今季限りで現役引退を表明しているミゲル・ロハス内野手が入った。打線の総年俸は17億2327万ドル（約2639億8000万円）の超豪華打線となっている。

また投手陣の先発ローテ予想も展開。開幕投手には山本由伸投手、続いてブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、大谷、エメ・シーハン投手、佐々木朗希投手と並んだ。（Full-Count編集部）