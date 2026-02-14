ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが14日、行われた。世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同2位のスイスを7-5で破り、今大会3試合目で初白星を上げた。土曜日のゴールデンタイムに地上波生中継された試合。スキップ吉村紗也香には、ファンから「めちゃくちゃ美人」と熱視線が向けられた。

初戦でスウェーデン、2戦目でデンマークに敗れ、連敗スタートだった日本。絶対に落としたくない3戦目だったが、1Eで2点を先制される立ち上がり。2Eにスキップ吉村紗也香の最終投のドローを懸命のスイープで伸ばし、1点を返した。

一進一退の攻防が続く中、7Eはミスが続き劣勢だったが、最終投でスキップ吉村紗也香が見事なダブルテイクアウトショットを決めて、2点をもぎとり5-4と逆転。先攻の8Eでも吉村がダブルテイクアウトショットを決め、スチールで1点を奪い、6-4とリードを広げた。9Eも後攻スイスに1点しか与えず、6-5で最終Eへ突入。きっちり1点をとって勝利を収めた。

ネット上では、スキップとしてチームを牽引する吉村にひと際注目が集まった。これまでもカーリング界を代表する選手の一人だったが、五輪出場は初めて。ネット上のファンを釘付けにしていた。

「カーリングの吉村選手ってめちゃくちゃ美人ね」

「吉村さん、柴咲コウと松下奈緒の従姉妹にいそうな美人さんですね」

「しかし、カーリングの吉村さん、美人ですね…」

「カーリングの吉村選手、めっちゃ宝塚顔だよね」

「カーリングの吉村さんカッコ良すぎない…？」

「吉村選手の美貌が全世界に放送されていると思うと胸熱」

「吉村さんのビジュがめっっちゃ好き」

「ああああ吉村さんの美しさが世の中にバレてしまった いや、どんどん知れて欲しい！」

1次リーグは10か国が総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出。日本は2018年平昌五輪でLS北見（現ロコ・ソラーレ）が銅、2022年北京五輪でロコ・ソラーレが銀メダルを獲得している。



（THE ANSWER編集部）