ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子デュアルモーグルが14日に行われた。準決勝では1人が途中棄権、もう1人が転倒する珍事が発生。日本の視聴者は「こんな事があるのね」と仰天している。

準決勝のジェーリン・カウフ（米国）とペリーヌ・ラフォン（フランス）のレース。ラフォンが先にバランスを崩してコースアウト。しかし、直後にカウフも転倒。雪上で激しく1回転した。

TBS系列で地上波生中継されたレース。ネット上のファンからは「デュアルモーグル、めちゃくちゃ怖い」「デュアルモーグルめっちゃ転倒する 大怪我しそうで怖い」「準決勝でも転倒しまくりで何が起こるかわからんし心身ともにハードな競技なんやなー」「個人戦より激しい気がするから転倒も痛々しい」「デュアルモーグルで2人とも転倒こんな事があるのね」「モーグル2人ともコースアウトみたいなのあるん？」などの声が上がった。

ラフォンはすでにコースアウトしていたため途中失格。カウフは冷や汗をかきながらも決勝進出した。その後のレースでラフォンは4位、カウフは銀メダルとなった。



（THE ANSWER編集部）