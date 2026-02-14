「M-1グランプリ2022」王者・ウエストランドの井口浩之が12日、所属事務所「タイタン」のインスタグラムに登場。一足早くバレンタインチョコをもらったことが暴露された。



【写真】河本長女との身長差はもはや“いい感じ”くらいに 抜かれるのは時間の問題か

掲載されたのは女の子2人との3ショット。井口はちょっとほほ笑んで1人を抱っこしている。「毎年恒例!?一足早く河本の娘ちゃんからのバレンタインデー!!」と女の子は相方・河本太の娘だということが伝えられた。「井口もかわいこちゃん2名にチョコもらいご満悦!?」といじられている。



「毎年ここで娘ちゃんたちの成長を見れるかも!?長女大きくなりましたね。ハッピーバレンタイン!!」と締めくくられている。井口が抱きかかえているのが河本の次女(4)、隣に立っているのは長女(9)とみられる。井口の身長は157センチとされており、長女はもう届きそうな勢い。フォロワーからは「チョコ貰って良かったですね♥」というほっこりコメントとともに、「身長抜かれちゃう」「長女ちゃんはあと数年で井口さんの背丈を追い越すね!」と身長ツッコミもあった。



（よろず～ニュース編集部）