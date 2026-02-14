フィギュアスケート米国代表のアリサ・リュウ（劉美賢、20）は、五輪米国代表女子の新たな象徴となった。2019年、13歳の時に史上最年少で全米選手権優勝、2022年に北京五輪で6位入賞を果たすと16歳で一度引退したが、2024年に復帰。今回のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュア団体で金メダルを獲得している。

【写真を見る】「天才少女」アリサ・リュウ ピンク髪とセーラー服で日本のアニメのコスプレ姿を披露

アリサはカリフォルニア州クローヴィス生まれ。5歳でスケートを始め、12歳でトリプルアクセルに成功、13歳で全米選手権を制すると「天才少女」の名を欲しいままにした。これは、父アーサー・リュウ（劉俊）氏が、娘の才能を見抜くや否や徹底した英才教育を施した結果だった。海外ジャーナリストが続ける。

「ブロンドと黒のツートンカラーのヘアスタイル、リンクの外ではラフなストリート系ファッション、そして時折のぞく上唇裏のスマイリーピアスで、自己表現を炸裂させるアリサ。清楚でエレガント、氷上のプリンセス……そんな従来のフィギュア女子像とは明らかに一線を画す存在です。

しかし、この自由奔放なイメージとは裏腹に、16歳までの彼女の人生は、驚くほど綿密に"設計"されていました。CBS『60 Minutes』のインタビューで、父のアーサーは世界中のトップコーチを探し、日本にも優れた指導者がいると聞けば娘を連れて渡航したと語っています。

5歳の頃から世界一流の教えを与え続け、練習は常に見守り、満足できないとコーチや振付師を頻繁に変えて、費やした金額は『50万〜100万ドル（約7500〜1億5000万円）』。『時間も金も惜しまなかった。才能があると確信していたからね』と娘の才能に全力で投資したと明かしています」

振付や音楽、練習量は当然のこと、食事まで管理された日常。アリサは、「13歳、14歳の頃は毎日練習していた。仕事だったわ。正直、重荷だった」と振り返っているが、父の期待に応えようと与えられたスケジュールをこなした。スパルタにも映るものの、愛情もまた注がれていた。父娘の関係は良好で、彼女は父への感謝を公言している。

父アーサー、事実上のシングルファーザーとして卵子提供で5人子育て

父アーサーは中国・四川省出身。1989年の天安門事件後、中国で民主化運動に関わっていた当時の妻ヤン・チンシンとともに米国へ渡り、新天地で生活を始めた。その後離婚したが、ヤンとの関係は子どもたちも含めて現在も続いていると伝えられている。

「弁護士として成功したアーサーは、事実上のシングルファーザーとして子育てを主導。5人の子どもはすべて卵子提供と代理母出産によって誕生した異母きょうだいです。

アリサが6位入賞を果たした北京五輪直後の2022年3月、米司法省は中国政府関係者による在米民主活動家へのスパイ工作事件についての声明を発表。その中で、天安門事件後に米国へ渡ったアーサーと家族が標的になっていた可能性があると報じ、騒然となりました。

さらに、真偽は定かではないものの、五輪前に中国代表になるオファーがあったものの、それを蹴って米国代表として出場したことで、中国側から嫌がらせをされたのではないか、との噂も浮上。こうした事情も重なり、アリサが引退を決断したのではないかと臆測されました」（同前）

父は「うれしかったけど、少し傷ついた」娘の自立を応援

引退後、自由を手に入れたアリサは友人とネパールのエベレスト・ベースキャンプを訪れるなど、大学進学を見据えた「普通のティーン」生活を始めた。引退を発表したインスタグラムも削除し、スケートから完全に距離を置き、名門のUCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）にも進学した。

だが、「ドーパミンが欲しかった」彼女は再びスケート靴を履き、「練習も食事もキャリアも、自らの意思で選ぶ」と今度は自分がすべてを決めると宣言してリンクに立った。

「娘の自立を受け入れたアーサーは『うれしかったけど、少し傷ついたよ。私のおかげでチャンピオンになれたのに』と『60 Minutes』で冗談めかして語りつつ、再挑戦を応援しています。

同番組でアリサは、24年間五輪金メダルを逃している米国フィギュア女子が抱えている重圧について、『それはそれでいいんじゃない』とニッコリ。『プレッシャーはない。私は、みんなを盛り上げたいだけ』と楽しそうに語っていました」（同前）

父のエリート教育で磨かれ、政治的緊張の只中にも立たされた20歳。だが、氷上に立ついまのアリサは、誰にも支配されることなく、自らの意志で自由な曲線を描き続けている。

アリサは2月18日未明に女子シングルショートプログラム、2月20日未明に女子シングルフリーに出場する。