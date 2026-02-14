フィギュアスケート男子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は176.99点をマーク。合計280.06点として銀メダルを獲得した。自身にとって五輪通算4個目のメダルで、日本フィギュア最多となった。表彰式の壇上で見せた所作がファンの間で話題になっている。

銀メダルを獲得し、今大会2度目の表彰台に上がった鍵山。ファンが注目したのは胸元だった。

胸にメダルを提げているが、そこに何やら白いぬいぐるみが。贈呈された大会マスコットの「ティナ」をメダルのリボン部分に固定して手が空き、両手で拍手ができるように工夫している。団体戦でも話題になったが、この日も中継に映り再び注目された。

「ティナのぬいぐるみをメダルにつなげる謎技術してますね」

「鍵山くんのティナの扱い可愛いww」

「あれどうやったんだ？？」

「鍵山選手のメダルに挟まれるティナかわいいww」

「ティナの固定技術すごっwww」

「鍵山くんティナの扱い上手すぎない？」

「ティナがずっと抱っこ紐状態」

「鍵山くんのティナの扱いがプロ」

X上にはこのような絶賛の声が続々。鍵山の少年っぽい所作に癒されていた。



