「あれどうやったんだ？」 フィギュア表彰式、鍵山優真の胸元に「謎技術」…中継映り「扱いがプロ」「可愛いww」
フィギュアスケート男子フリー
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は176.99点をマーク。合計280.06点として銀メダルを獲得した。自身にとって五輪通算4個目のメダルで、日本フィギュア最多となった。表彰式の壇上で見せた所作がファンの間で話題になっている。
銀メダルを獲得し、今大会2度目の表彰台に上がった鍵山。ファンが注目したのは胸元だった。
胸にメダルを提げているが、そこに何やら白いぬいぐるみが。贈呈された大会マスコットの「ティナ」をメダルのリボン部分に固定して手が空き、両手で拍手ができるように工夫している。団体戦でも話題になったが、この日も中継に映り再び注目された。
「ティナのぬいぐるみをメダルにつなげる謎技術してますね」
「鍵山くんのティナの扱い可愛いww」
「あれどうやったんだ？？」
「鍵山選手のメダルに挟まれるティナかわいいww」
「ティナの固定技術すごっwww」
「鍵山くんティナの扱い上手すぎない？」
「ティナがずっと抱っこ紐状態」
「鍵山くんのティナの扱いがプロ」
X上にはこのような絶賛の声が続々。鍵山の少年っぽい所作に癒されていた。
（THE ANSWER編集部）