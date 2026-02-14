Image by MTV International https://www.youtube.com/watch?v=KFjmCNKLATw Remixed by THE RIVER

伝説的ロックバンド・ビートルズを描く伝記映画4部作に、同じく音楽伝記映画となった『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）のルーシー・ボイントンをはじめ、新キャスト4名が加わることが明らかとなった。

本企画は、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、ジョージ・ハリスンそれぞれの視点からビートルズの歴史を描く4部作。ジョン役をハリス・ディキンソン、ポール役をポール・メスカル、リンゴ役をバリー・コーガン、ジョージ役をジョセフ・クインが演じる。

『オリエント急行殺人事件』（2017）などでも知られるボイントンは、ポール・マッカートニーの恋人でイギリス人女優のジェーン・アッシャー役にキャスティングされている。『ボヘミアン・ラプソディ』に続き、伝説的なロックバンドを描く伝記音楽映画への出演となる。

さらに新たに発表されたキャストとして、影響力のあるインドの作曲家ラヴィ・シャンカール役で『マレガオンのスーパーボーイズ ～夢は映画と共に～』（2024）のファルハーン・アクタル、ジョン・レノンの最初の妻シンシア・レノン役で「ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪」のガラドリエル役でブレイクしたモーフィッド・クラーク、バンドの初代ベーシスト、スチュアート・サトクリフ役で『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』（2024）のハリー・ローティーが名を連ねる。

そのほかのして、オノ・ヨーコ役を「SHOGUN 将軍」のアンナ・サワイ、ポール・マッカートニーの妻で写真家のリンダ・マッカートニー役を『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』（2019）のシアーシャ・ローナン、ジョージ・ハリスンの妻でモデルのパティ・ボイド役を「セックス・エデュケーション」「ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル」のエイミー・ルー・ウッド、そしてリンゴ・スターの妻モーリン・コックス役を『HOW TO HAVE SEX』（2023）のミア・マッケンナ・ブルースが演じる。

監督は、『007 スカイフォール』（2012）『1917 命をかけた伝令』（2019）のサム・メンデス。撮影監督で『DUNE』シリーズのグレイグ・フレイザー、編集で『1917 命をかけた伝令』のリー・スミス、美術デザインで『スプリングスティーン　孤独のハイウェイ』（2025）のステファニア・セラ、『ジェイ・ケリー』（2025）のマーク・ティルデスリー、『007 スペクター』（2015）のニール・キャロウが参加することも発表された。

本作は、4人それぞれの物語が交差しながら、リヴァプールから世界文化の中心へと駆け上がり、1970年の解散へと至るバンドの驚くべき軌跡を描く構成となる。なお、ビートルズが設立したアップル・コア社とビートルズが、脚本作品のためにメンバーの人生や楽曲の権利を全面的に許諾するのは本作が初となる。

「ビートルズ」伝記映画4部作（The Beatles - A Four-Film Cinematic Event）は2028年4月に米国公開予定。日本でもソニー・ピクチャーズ配給で同月公開予定。