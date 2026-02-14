緊張した面持ちで証言台に立つ黒いスーツ姿の女性。2月10日、東京地裁の法廷に現れたのは"美人容疑者"とSNSで話題になった田野和彩被告（21）だ。昨年10月、警視庁に連行された際に肩下まで伸びていた茶髪は短く切られおかっぱスタイルで、黒く染められていた。

【写真】裁判が終わった後の田野被告、逮捕時の茶髪セミロングから“おかっぱ”スタイルに変わっていた

被告の容疑は売春防止法違反（管理売春）。逮捕時に勤務していたガールズバーにおいて、店長の鈴木麻央耶容疑者（39）とともに元従業員の20代女性に売春をさせた疑いがもたれている。

初公判では、田野被告と鈴木容疑者が交際関係にあったことなど、新たな事実が明かされた。これまでの取材内容とともに、その様子をレポートする。【前後編の前編】

公判の開始時刻は10時半。記者が法廷前に到着した際にはすでに5人ほどが傍聴のために列をなしており、入場時間になると20席あった傍聴席はすぐに埋め尽くされた。着席してほどなく、"おかっぱ姿"の被告が弁護士とともに現れる。

「田野和彩です」

裁判官に促され、被告は証言台に。気をつけの姿勢で背筋と両手をぴんと伸ばし、生年月日や本籍地をすらすらと答えた。まもなく、検察官が起訴状を読み上げる。

「被告は当時、東京・池袋のガールズバーにおいて、マネージャーとして勤務していた。2025年5月15日から7月11日までの間、店長である鈴木麻央耶容疑者（39）と共謀し、被害者女性をバーの店内に住み込ませたうえ、新宿・大久保公園などの路上で不特定多数の男性と売春をさせるなどした」

被告は「間違っていません」と認め、弁護人も起訴内容を争う姿勢はないようだ。

続けて検察側の冒頭陳述が行われ、事件の経緯などを説明し始めた。検察官によれば、田野被告は2023年4月ごろから、鈴木容疑者が間借り営業する"昼ガールズバー"で勤務。通っていた大学は、入店後に退学していたという。

当時の様子を、バーの関係者はこう話していた。

「田野は3年前くらいに入ってきたと記憶しています。田舎から出てきたばかりで、最初の1年くらいは素朴でとってもいい子だったんですよ。夜の部の女性店員や常連の誕生日を覚えてわざわざ顔を出してくれたこともありました。それが、次の年からはまるっきり変わってしまった」

田野被告は次第に鈴木容疑者の"右腕"のようになる。初めは他の従業員とともに接客や客引きをしていただけだったが、翌年には従業員の出勤や報酬を管理するマネージャーに。検察官の言葉を借りれば、「店員の中で最も上位者」になっていった。

検察官がさらに続ける。

「また、被告は2023年から鈴木容疑者と交際していました」

これまでの取材で、2人が恋人同士であったと認知している人は1人もいなかった。前出の店舗関係者も「付き合っているということはないと思います」と何度も記者に断言している。

一方、"親密さ"を指摘するこんな証言もあった。

「まいかさん（被告の源氏名）は店長といつも一緒でした。綺麗で売り上げがあるから贔屓されるのは仕方ないですが、少し度を超えるくらい。営業時間中に"偵察"だと称して、他のバーとかに2人で飲みに行って帰ってこなかったり、まいかさんのアフターになぜか店長がついていったり……」（元従業員）

すでに報じているとおり、鈴木容疑者はキャストの集客や売上に依存する"完全歩合制"の雇用形態を主に採用していた。前出の元従業員曰く、被告は「美人で強い酒も煽れるタイプ。一撃100万単位のお会計の時もあった」というから、営業上、重用されていたことは事実だろう。つまり、公私ともに"パートナー"だったわけだ。

そして被告の入店から約1年半後、件の被害者女性が店へとやってくる。さらに続く検察官の陳述で明らかになったのは、壮絶な"管理売春"の実態だ。

後編では女性が"洗脳状態"に陥っていた日々の心情と、裁判が終わった後の田野被告の様子などについて詳報する。

（後編につづく）