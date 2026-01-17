2023年頃より世間を騒がせた、立ちんぼ行為。大久保公園の周辺にズラリと女性が並び、買い手の男性が声を掛ける光景は異様そのもので「これが日本なのか？」と疑問の声が次々と上がった。事件やトラブルの多発が絶えず、警察も取り締まりを強化した結果、現在はかなり落ち着いたらしい。“ブーム”は徐々に去りつつあったが、本格的に人が消えたのは2025年の夏頃に逮捕者が続出した後からだ。私もニュースを知って大久保公園の