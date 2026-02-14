ウザすぎ…定時で帰る上司が激務の部下に放った“空気の読めない一言”　

自分の都合しか考えていないような無神経な上司の下で働くのは、精神的にも負担が大きいものだ。50代男性（事務・管理／年収700万円）は投稿を寄せ、製造業の職場で起きた上司とのやり取りを明かした。

「ひとりで重たい業務に苦しんでいる最中」に、上司から声をかけられたという男性。その内容は耳を疑うものだった。

「その先にあるひとりで担わされる予定の別の重たい業務の状況を聞かれたときです」

つまり、目の前の仕事で手一杯の状態であるにもかかわらず、さらにその先の負担について問われたというのだ。（文：天音琴葉）

「やっている側としてはそれどころではない」

その時の心境を男性は次のように振り返っている。

「ご自分は定時上がりかつ日中に存在感がない状況で、先のことが気になったんでしょうけど、やっている側としてはそれどころではないとしか思えませんでした」

自分は定時で帰るのに、部下の過重労働には配慮がない。これでは不信感を抱くのも無理はないだろう。

長年、会社員として働いているという男性は「『話して良かった』と思える人と『話さなければ良かった』と思ってしまう人がいる」と書き、こう結んだ。

「上司はそれなりの役職なので前者であってほしいところですが、残念ながら後者ですね」

