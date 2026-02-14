Hey! Say! JUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼·èÄê»þ¤Î°ËÌîÈø·Å¤«¤é¤Î¸ÀÍÕÌÀ¤«¤¹ ¥½¥í¡õ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤â¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/14¡ÛRyosuke YamadaÌ¾µÁ¤È¤·¤Æ2ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAre You Red.Y¡©¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¡¼¥æ¡¼¥ì¥Ç¥£¡©¡Ë¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØRyosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y¡©¡Ù³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¹çÆ±¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼·èÄê¤òÅÁ¤¨¤¿»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¥½¥í¤È¥°¥ë¡¼¥×Î¾Êý¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMP»³ÅÄ¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿
1Ç¯Á°¤Î½é¤Î¥½¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ë¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖËÍ¤¬¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¥½¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖHey! Say! JUMP¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÁ°ÄóÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤»¤¿¤¤À¤³¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤À¤³¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÊÑ²½¤¬1ÈÖÂç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤³¤Î1Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤ß¤Æ²þ¤á¤Æ¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼·èÄê¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤¹¤²¤¨¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢°ËÌîÈø¤«¤é¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥É¡¼¥à¤Ë1¿Í¤ÇÎ©¤Æ¤ë¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤Þ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ËÌîÈø·Å¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿»³ÅÄ¡£Á°²ó¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡×µÜ¾ë¸ø±é¡Ê2025Ç¯5·î9Æü¡Ë¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½¸·ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡ÖÈ¬²µ½÷¤Ï»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Æ°²è¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ì¤Ï¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£²ó¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤â¡ÖÁ°²ó¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤«¤éÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡£ËÍ¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¡£¡ÖÃç´Ö¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»×¤¦¤½¤Î´é¤Ï¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥½¥í³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¿·¤·¤¯¥½¥í¤Î³èÆ°¤ò¸«¤Æ¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â1¤Ä´Ô¸µ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Éé¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥½¥í¤À¤«¤é²Î¤¨¤ë¶Ê¡¢¼«Ê¬¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤À¤³¦¤Ï¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤¿µ»½ÑÌÌ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ë¤È·ë¹½ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ô¸µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤¢¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥½¥í¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤éJUMP¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ÏÏÃ¤¹¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¥½¥í³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È¤É¤Ã¤Á¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
»³ÅÄ¤¬½êÂ°¤¹¤ëHey! Say! JUMP¤ÏÅö»þÊ¿¶ÑÇ¯Îð15.2ºÐ¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤»Êý¤ò¤É¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¼±¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥É¡¼¥à¤Ë¿ôÂ¿¤¯Î©¤ÄÃæ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËè²ó¥»¥Ã¥È¤â°ã¤¨¤Ð¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹âÌÚ¡Ê¹âÌÚÍºÌé¡¿¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤È2¿Í¤ÇÎ¢¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¤¤À¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤«¤Á¤ç¤Ã¤È·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¿¼¸ÆµÛ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ØÂç¾æÉ×¡£²¶¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÌó1Ç¯¡£¥½¥í¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¡Ê2025Ç¯4·î¡Á6·î¡¿Á´¹ñ6ÅÔ»Ô20¸ø±é¤ÇÌó20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡Ë¡¢CD¥·¥ó¥°¥ë¡ØBlue Noise¡Ù¤ÎÈ¯Çä¡Ê2026Ç¯1·î14Æü¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉ½¸½ÎÏ¤¬Áý¤·¡¢²»³ÚÀ¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿Ryosuke Yamada¤Îµ±¤¤òÁý¤¹Â¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¡¢¡ÈRed.Y¡É¡Ê»³ÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤à¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤¦¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØRyosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y¡©¡Ù¤Ï¡¢6·î27Æü¡Á28Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢7·î25Æü¡Á26Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼·èÄê¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊó¹ð
1Ç¯Á°¤Î½é¤Î¥½¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ë¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖËÍ¤¬¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¥½¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖHey! Say! JUMP¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÁ°ÄóÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤»¤¿¤¤À¤³¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤À¤³¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÊÑ²½¤¬1ÈÖÂç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤³¤Î1Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤ß¤Æ²þ¤á¤Æ¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼·èÄê¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤¹¤²¤¨¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢°ËÌîÈø¤«¤é¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥É¡¼¥à¤Ë1¿Í¤ÇÎ©¤Æ¤ë¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤Þ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ËÌîÈø·Å¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿»³ÅÄ¡£Á°²ó¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡×µÜ¾ë¸ø±é¡Ê2025Ç¯5·î9Æü¡Ë¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½¸·ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡ÖÈ¬²µ½÷¤Ï»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Æ°²è¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ì¤Ï¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£²ó¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤â¡ÖÁ°²ó¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤«¤éÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡£ËÍ¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¡£¡ÖÃç´Ö¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»×¤¦¤½¤Î´é¤Ï¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥½¥í³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¿·¤·¤¯¥½¥í¤Î³èÆ°¤ò¸«¤Æ¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â1¤Ä´Ô¸µ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Éé¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥½¥í¤À¤«¤é²Î¤¨¤ë¶Ê¡¢¼«Ê¬¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤À¤³¦¤Ï¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤¿µ»½ÑÌÌ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ë¤È·ë¹½ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ô¸µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤¢¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥½¥í¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤éJUMP¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ÏÏÃ¤¹¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¥½¥í³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È¤É¤Ã¤Á¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¹âÌÚ¤È2¿Í¤ÇÎ¢¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¶ÛÄ¥¡×¥É¡¼¥à¥¹¥Æ¡¼¥¸²ó¸Ü
»³ÅÄ¤¬½êÂ°¤¹¤ëHey! Say! JUMP¤ÏÅö»þÊ¿¶ÑÇ¯Îð15.2ºÐ¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤»Êý¤ò¤É¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¼±¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥É¡¼¥à¤Ë¿ôÂ¿¤¯Î©¤ÄÃæ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËè²ó¥»¥Ã¥È¤â°ã¤¨¤Ð¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹âÌÚ¡Ê¹âÌÚÍºÌé¡¿¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤È2¿Í¤ÇÎ¢¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¤¤À¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤«¤Á¤ç¤Ã¤È·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¿¼¸ÆµÛ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ØÂç¾æÉ×¡£²¶¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼·èÄê
µÇ°¤¹¤Ù¤1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÌó1Ç¯¡£¥½¥í¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¡Ê2025Ç¯4·î¡Á6·î¡¿Á´¹ñ6ÅÔ»Ô20¸ø±é¤ÇÌó20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡Ë¡¢CD¥·¥ó¥°¥ë¡ØBlue Noise¡Ù¤ÎÈ¯Çä¡Ê2026Ç¯1·î14Æü¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉ½¸½ÎÏ¤¬Áý¤·¡¢²»³ÚÀ¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿Ryosuke Yamada¤Îµ±¤¤òÁý¤¹Â¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¡¢¡ÈRed.Y¡É¡Ê»³ÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤à¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤¦¥½¥í¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØRyosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y¡©¡Ù¤Ï¡¢6·î27Æü¡Á28Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢7·î25Æü¡Á26Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û