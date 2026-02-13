スノーボードクロス決勝トーナメント

ミラノ・コルティナ五輪の女子スノーボードクロス決勝トーナメントが13日に行われた。フランス選手は髪の毛の先にカエルのマスコットをつけて滑走。予想外の緑の髪飾りに、日本人ファンの注目が集まった。

接触あり、転倒ありでスリル満点のスノーボードクロス。フランスの20歳、レア・カスタは決勝トーナメントを勝ち抜き、準決勝まで進出。2組4位で決勝には進めなかったが、8位入賞を果たした。

NHK中継などで視聴者の視線が集まったのが髪だ。三つ編みにした髪の先端にはカエルがついており、X上のファンからも様々な声が上がった。

「三つ編みのカエルがかわいいのでそれだけで応援してしまう」

「カエルちゃんいつもつけてるとか」

「カエルさんの髪飾り。かわいい」

「女子スノーボードクロス、やたら三つ編みが多い気がするな。おまじない的なやつか？レアカスタ選手のカエルかわいい」

「カエルのヘアゴムかわい」

「三つ編みカエルちゃんかわいい！」

「カエルのレアカスタ、スノボクロス女子の推しできた人多いんちゃう？」

「レアカスタ選手のおさげについてるカエルの由来が知りたすぎる…」

吉田蓮生は1回戦の組4着で敗退した。



（THE ANSWER編集部）