五輪中継で視線を奪う緑の物体「おまじない的なやつ？」 20歳スノボ女子の髪先が「かわいい」
スノーボードクロス決勝トーナメント
ミラノ・コルティナ五輪の女子スノーボードクロス決勝トーナメントが13日に行われた。フランス選手は髪の毛の先にカエルのマスコットをつけて滑走。予想外の緑の髪飾りに、日本人ファンの注目が集まった。
接触あり、転倒ありでスリル満点のスノーボードクロス。フランスの20歳、レア・カスタは決勝トーナメントを勝ち抜き、準決勝まで進出。2組4位で決勝には進めなかったが、8位入賞を果たした。
NHK中継などで視聴者の視線が集まったのが髪だ。三つ編みにした髪の先端にはカエルがついており、X上のファンからも様々な声が上がった。
「三つ編みのカエルがかわいいのでそれだけで応援してしまう」
「カエルちゃんいつもつけてるとか」
「カエルさんの髪飾り。かわいい」
「女子スノーボードクロス、やたら三つ編みが多い気がするな。おまじない的なやつか？レアカスタ選手のカエルかわいい」
「カエルのヘアゴムかわい」
「三つ編みカエルちゃんかわいい！」
「カエルのレアカスタ、スノボクロス女子の推しできた人多いんちゃう？」
「レアカスタ選手のおさげについてるカエルの由来が知りたすぎる…」
吉田蓮生は1回戦の組4着で敗退した。
