¡Ö½÷À¤«¤é¹¥°Õ¤òÊú¤«¤ì¤ëÃËÀ¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È½éÂÐÌÌ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë5¤Ä¤Î¹ÔÆ°¡É
¡½¡ÎÎø°¦¥³¡¼¥Á¡¦´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Ï¡½
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ê¸¾Ï¤À¤±¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡¡º§³è¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ä·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬¡Ö²ñ¤¦Á°¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¡¢Ê¸¾Ï¤À¤±¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤É¬¾¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÊ¸¤Îºî¤êÊý¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¾Ã¶ËÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï°õ¾Ý¤ò²¼¤²¤ë
¡¡¤Þ¤ººÇ½é¤Ë°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö½ñ¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¡£¤³¤ì¤é¤Ï°ì¸«ÀµÄ¾¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¤±¿È¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º§³èÃæ¤Î½÷À¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÀ¿¼Â¤Ç¿¿·õ¤ÊÁê¼ê¤È½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ã¶ËÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈò¤±¡¢Á°¸þ¤¤µ¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢À¿¼Â¤µ¤ÈÀÑ¶ËÀ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ï¡Ö°Â¿´´¶¡Ü¶ñÂÎÀ¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¡¡¼«¸Ê¾Ò²ðÊ¸¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï°Â¿´´¶¤È¶ñÂÎÀ¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÏÊ¸¾Ï¤«¤é¡Ö¤³¤Î¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤½¤¦¤«¡×¡Ö¾Íè¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤«¡×¤òÆÉ¤ß¼è¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÅÔÆâ¤Ç±Ä¶È¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤äÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤±¤Ð¡¢»Å»ö¤âÀ¸³è¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡Ö»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¼ñÌ£¤ÏÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤½¤¦¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤âÂà¶þ¤«¤â¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ç¤¹¡£ÇØ¿¤Ó¤»¤º¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤¯¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡£¶¦´¶¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ö¼ñÌ£¡¦²ÁÃÍ´Ñ¡×
¡¡¼ñÌ£¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÍó¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¶¦´¶¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¡×¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Àè·î¤ÏµþÅÔ¤Ç»û¼Ò½ä¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤±¤Ð¡¢½÷À¤â¡Ö»ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤ò¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ò¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÊ¸¤â¡¢¡ÖºÇ¶á´Ñ¤¿±Ç²è¤Ï¡©¡×¤È²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¶¥ÇÏ¤¬¼ñÌ£¤Ç¤¹¡×¡Ö°û¤ßÊâ¤¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÀµÄ¾¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢º§³è¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¡×¡ÖÏÃÂê¤ò¶¦Í¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¼ñÌ£¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¢¡¤·ë¤Ó¤Î¤Ò¤È¸À¤ÇÀ¿¼Â¤µ¤ò¼¨¤¹
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÊ¸¤ÎºÇ¸å¤Ï¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿½÷À¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤±¤ëÊý¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÊ¸¤Ï¡¢½À¤é¤«¤µ¤È¿¿·õ¤µ¤ÎÎ¾Êý¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â·Ú¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º§³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ë¤Ó¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¡Ö¿¿·õ¤Ê»ÑÀª¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¡¢½÷À¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
