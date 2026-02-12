ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、フリースタイルスキー男子モーグル決勝２回目で、堀島行真（トヨタ自動車）が８３・４４点で３位となり、五輪２大会連続で銅メダルを手にした。

１位と２位は８３・７１点で並んだが、ターン点で０・７点上回ったクーパー・ウッズ（豪）が金、ミカエル・キングズベリー（カナダ）が銀だった。島川拓也（日本仮設）は決勝１回目で１５位となり、２回目には進めず。西沢岳人（リステル）と藤木豪心（イマトク）は予選敗退だった。

銅メダルを手にした堀島と、男子モーグルの第一人者で銀のミカエル・キングズベリー（カナダ）。長年のライバルが、そろって表彰台に上がった。

今年１月にワールドカップ（Ｗ杯）通算１００勝という偉業を成し遂げた３３歳のキングズベリーは、五輪出場は今大会が最後と表明している。堀島のことを「競技レベルを高めた偉大な選手であり、僕を燃えさせる最高のライバルだ」と認めれば、堀島も「彼と同じ時代で戦っていることが僕にとってプレゼントみたいなもの。彼に勝つことが常に目標だ」とたたえる。

雪上ではお互いに敬意を払う特別な存在だ。昨年１２月のＷ杯今季開幕戦では、けがを抱えたキングズベリーが予選通過後に堀島に歩み寄り、「棄権するよ」と直接伝えた。昨年３月の世界選手権では、デュアルモーグル準決勝で左脚を痛めた堀島が決勝のスタート地点でキングズベリーに棄権を伝え、「優勝おめでとう」と祝福した。

雪を離れれば親しい友人でもある。互いの家族、遠征先で立ち寄る観光地、体の回復方法といった会話に花を咲かせる。

「堀島を倒すのは難しいけど、僕にはできる」と意気込んだキングズベリーは決勝２回目で、宣言通りに堀島を抜いて暫定１位に浮上した。一方、「キングズベリーの背中や生きざまを常に見ていきたい」と臨んだ堀島はレース後、「まだまだ勝てない。勝つ方法を身につけなければいけない」。滑り終えた２人は、がっちり握手を交わして健闘をたたえあった。（小沢理貴）