¡Ú¸ÞÎØ¡Û¥¹¥Î¥ÜÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÏÆüËÜÀªÁ´£´¿Í¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡ª¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¤Ï£²°Ì¤Ë¤â¡Ö¿´¤ÎÍ¾Íµ¤â¤¢¤ë¡×·è¾¡¤Ø¼«¿®¡ª
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡Ê£±£±Æü¡¦¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡ÃË»ÒÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Ï½Ð¾ì£´¿ÍÁ´°÷¤¬¡¢£±£²¿Í¤ÇÁè¤¦£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î£²°Ì¤Ë¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê£²£´¡Ë¡á¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡££±²óÌÜ£¸£µ¡¦£µ£°ÅÀ¤Î£µ°Ì¤«¤éµ»¤ÎÆñÅÙ¤ò¾å¤²¤¿£²²óÌÜ¤Ë£¹£±¡¦£²£µÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ØÀä¹¥Ä´¤Î¡È¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£½é½Ð¾ì¤Î»³ÅÄÎ°À»¡Ê£±£¹¡Ë¡á¥Á¡¼¥à£Ê£×£Ó£Ã¡á¤¬£³°Ì¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÊ¿ÌîÎ®²Â¡Ê£²£³¡Ë¡á£É£Î£Ð£Å£Ø¡á¤¬£µ°Ì¡¢Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÊ¿ÌîÊâÌ´¡Ê£²£·¡Ë¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤¬£·°Ì¡£
¡¡£¹£°ÅÀÂæ¤ò£³¿Í¤¬µÏ¿¤·¤¿¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÍ½Áª¤Ç¡¢¸ÍÄÍ¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡££±²óÌÜ¤Ï¥ß¥¹¤·¤Æ£µ°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«¤»¾ì¤Ï£²²óÌÜ¡£ºÇ½ª£µÈ¯ÌÜ¤Ç¼Ð¤á¼´¤Ë½Ä£³²óÅ¾¡¢²££´²óÅ¾¤¹¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯£±£´£´£°¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë·è¤á¡¢£¹£±¡¦£²£µÅÀ¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â°Ì¤Î£²°ÌÆÍÇË¡£¡Ö¡ÊºÇ¸å¤Ï¡Ë³§¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥×¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¡££²ËÜÌÜ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡£³Ú¤·¤á¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ò²Ì¤¿¤¹¡£²áµî£²Âç²ñ¤Ï£±£¸Ç¯Ê¿¾»¤Ï·è¾¡¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ£±£±°Ì¡£ËÌµþ¤â£±£°°Ì¤È¥á¥À¥ë¤Ë¤âÍí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Àã¿«¤ËÇ³¤¨¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤Ï¡Ö²ÝÂê¤Ïµ¤»ý¤Á¡×¤ÈÀº¿ÀÌÌ¤Î¶¯²½¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë¤Ø¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¼«¿®¡×¤À¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Î£×ÇÕ³«ËëÁ°¤Î¾·ÂÔÂç²ñ¡Ö¥¶¡¦¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤«¤éº£µ¨½é²ò¶Ø¤ÎÄ¶Âçµ»¡¢²££´²óÅ¾È¾¤¹¤ë¡Ö¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥¯£±£¶£²£°¡×¤ËÄ©Àï¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¼ê¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¡Ö²áµî£²Âç²ñ¤È°ã¤¤¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤â¤¢¤ë¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¿´µ»ÂÎ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ëÍÎÏ¸õÊä¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤é¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÈ¯Ê³ºàÎÁ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò½Ð¤·¤ÆÅÝ¤»¤¿¤é¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£²áµî£²ÅÙ¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤·¤¿º£¤Î¸ÍÄÍ¤«¤é¤Ï¡¢¼«¿®¤ÈÍ¾Íµ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊµÜ²¼¡¡µþ¹á¡Ë
¡¡¢¡¸ÍÄÍ¡¡Í¥ÅÍ¡Ê¤È¤Ä¤«¡¦¤æ¤¦¤È¡Ë£²£°£°£±Ç¯£¹·î£²£·Æü¡¢²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡££²£´ºÐ¡£¸÷ÌÀ³Ø±àÁêÌÏ¸¶¹â¤«¤éÆüÂÎÂç¡££²ºÐ¤Ç¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¡¢¾®£³¤«¤é¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ò»Ï¤á¤¿¡££±£±ºÐ¤Îº¢¤Ë¥×¥í¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡££±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ£±£±°Ì¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ£±£°°Ì¡££±£¶£¹¥»¥ó¥Á¡¢£¶£µ¥¥í¡£