スノーボード・ハーフパイプの予選を突破した山田琉聖【写真：ロイター】

写真拡大

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ

　ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われた。日本勢は出場した4選手全員が見事なランを見せて決勝進出を決めた。一部のファンを興奮させたのは、19歳の山田琉聖（JWSC）だ。披露したエアに「この高回転時代に…」と喝采が起きている。

　19歳が“オールドスタイル”で魅せた。1本目のランで90.25点をマーク。3位で決勝進出を決めた。

　独創性あふれるルーティンが武器の山田。注目を集めたのは滞空時間の長い「マックツイスト」だ。回転数は多くないが、ド派手でハーフパイプの花形とも言える技。これにファンも喝采を上げた。

「あの高さのマックツイストかっこよすぎんだろ…」
「山田くんマックツイストたまらんな〜！！これやねんスノーボードは」
「超美技、オールドスタイルのパフォーマンス、超絶かっこいいですね」
「この高速大回転時代にマックツイストを入れてきて、この子最高じゃんと思った」
「でっかいマックツイストの後にアリウープでダブルチャックフリップって激渋トリックでヤバいな」

　男子ハーフパイプ決勝は13日（同14日）に行われる。

（THE ANSWER編集部）