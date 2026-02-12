「これやねんスノーボードは」 高回転時代に19歳日本人が魅せた美技…ファン喝采「激渋でヤバいな」
ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ
ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われた。日本勢は出場した4選手全員が見事なランを見せて決勝進出を決めた。一部のファンを興奮させたのは、19歳の山田琉聖（JWSC）だ。披露したエアに「この高回転時代に…」と喝采が起きている。
19歳が“オールドスタイル”で魅せた。1本目のランで90.25点をマーク。3位で決勝進出を決めた。
独創性あふれるルーティンが武器の山田。注目を集めたのは滞空時間の長い「マックツイスト」だ。回転数は多くないが、ド派手でハーフパイプの花形とも言える技。これにファンも喝采を上げた。
「あの高さのマックツイストかっこよすぎんだろ…」
「山田くんマックツイストたまらんな〜！！これやねんスノーボードは」
「超美技、オールドスタイルのパフォーマンス、超絶かっこいいですね」
「この高速大回転時代にマックツイストを入れてきて、この子最高じゃんと思った」
「でっかいマックツイストの後にアリウープでダブルチャックフリップって激渋トリックでヤバいな」
男子ハーフパイプ決勝は13日（同14日）に行われる。
（THE ANSWER編集部）