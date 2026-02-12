Da-iCEの花村想太がボーカルを務めるバンド「Natural Lag」が、2月11日(水・祝)に東京ガーデンシアターにて自身最大規模のワンマンライブ＜Natural Lag Live 2026＞を開催した。

ライブ内ではアンコールを含む全21曲が披露されたほか、Natural Lagが今年6月より新たなツアーをスタートさせ、ツアーファイナルとして初となる日本武道館公演を8月16日(日)に開催することが発表された。

さらに、公演の最後には花村が一人でステージに登場し、ソロアーティスト「SOTA HANAMURA」として、同じく今年6月よりソロとして初となるツアーをスタートさせ、ツアーファイナルとして日本武道館公演をNatural Lagの翌日となる8月17日(月)に開催することも発表。このサプライズ発表に、会場からは大きな歓声が上がった。

2月6日(金)には、花村想太のソロ名義「SOTA HANAMURA」として初となる楽曲「Me.exe」の配信がスタート。Da-iCE「TAKE IT BACK」も手掛けたプロデューサーstyが書き下ろした、重いビートが特徴的な激しいダンスチューンとなっている。

そして6月3日(水)には、プレデビューアルバムのリリースも決定。今作は「Pre Debut Album」と称し、以降の花村想太のソロ活動を占う試験的な内容を予定しており、先行楽曲「Me.exe」をはじめ花村想太のボーカルとダンスを存分に表現するための楽曲を多数収録しているとのことだ。

セットリスト

01.My Best（未発表曲）

02.Sugar High

03.Wake Up

04.I am a HERO

05.Escape

06.Laggy（未発表曲）

07.Rock You

08.カタツムリ

09.ため息

10.そよかぜ

11.日常

12.ギブス（椎名林橋 cover）

13.待ち合わせ（未発表曲）

14.虹色

15.晴れ晴れHarley（未発表曲）

16.Turning Point

17.We Can

18.Step By Step

19.Determination

ー アンコール ー

20.Fastener（未発表曲）

21.Trust Me

【ライブ情報】

＜SOTA HANAMURA Live Tour 2026＞

2026年6月11日(木)【東京】Kanadevia Hall 18:00/19:00

2026年6月26日(金)【大阪】フェニーチェ堺 大ホール 18:00/19:00

2026年7月24日(金)【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール 18:00/19:00

2026年8月10日(月)【福岡】福岡サンパレス ホテル＆ホール 18:00/19:00 ＜SOTA HANAMURA Tour 2026 -Special Edition-＞

日本武道館公演スケジュール（開場時間/開演時間）

2026年8月17日(月)【東京】日本武道館 17:30/18:30 ＜Natural Lag Live Tour 2026＞

2026年6月10日(水)【東京】Kanadevia Hall 18:00/19:00

2026年6月27日(土)【大阪】フェニーチェ堺 大ホール 16:00/17:00

2026年7月25日(土)【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール 16:00/17:00

2026年8月11日(火･祝)【福岡】福岡サンパレス ホテル＆ホール 16:00/17:00 ＜Natural Lag Live Tour 2026 -Special Edition-＞

日本武道館公演スケジュール（開場時間/開演時間）

2026年8月16日(日)【東京】日本武道館 17:00/18:00