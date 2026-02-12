【今さら聞けないサッカー用語：絞る】多くの守備の局面で有効なアクション。ボールサイドの数的優位を増やし、相手にプレッシャーをかける
聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「絞る」だ。
守備において、主にサイドを担当する選手が中央寄りにポジションを移動して、中寄りの攻撃スペースを消す動きのこと。チームとしての動きを指して「中締め」と呼ばれることも多い。英語では「squeeze」と表現される。対義語は「stretch」で「絞る」「広げる」といった形で使い分けられる。
基本的にはゾーンディフェンスに含まれる要素だが、マンツーマン気味の守備においても、ボールと反対サイドの選手が中に絞ることで、守備をコンパクトにしてボールサイドの数的優位を増やしたり、相手にプレッシャーをかけやすくなる。
相手が進出するコースを消すだけでなく、センターバックとサイドバックのチャレンジ＆カバーをしやすくしたり、スルーパスのコースを遮断する効果もある。もちろん中に絞るほど、その外側に大きなスペースが開きやすい。攻撃側はそれを利用して、大きなサイドチェンジから打開を図れる。サイドバックのオーバーラップなどでは特に有効だ。
４バックの場合は絞る動きをすると、どうしても同時にカバーできないエリアが生じてしまう。５バックであれば、絞る動きを入れても、ある程度は横幅全体をカバーできる。そのため、中央をケアしたうえで、相手にサイドチェンジから反対側を突破されにくい。
ただし、後ろに人数を割く分、前線や中盤でプレッシャーをかけにくくなり、そこでチャンスの起点を作らせてしまうリスクも出てくる。
すべてのエリアを完璧にカバーできる守備の戦術は存在しないなかで、いかに相手の攻撃にストレスをかけたり、攻め手を限定できるかが大事になる。ボールを奪いに行くのか、耐えて時間を使わせるのかといった目的によっても、取るべき守備の選択が変わってくる。どちらにしても、絞る動きは多くの守備の局面で有効になりうるものだ。
文●河治良幸
